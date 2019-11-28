Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7673
  • 6,3549
  • 270.498
  • 106310
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci! Alman yıldız takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci! Alman yıldız takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci! Alman yıldız takımla birlikte çalışmalara başladı

Alman futbolcu tam olarak hazır olmasa da İzmir'e götürülecek. İlk 11'e girmese dahi maçın son 20-30 dakikalık bölümünde sahaya sürülecek.

Fenerbahçe'de durumu merakla beklenen Max Kruse, dün öğlen yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Ardından sağlık heyetinin uyarısı doğrultusunda aşırı yüklenme olmaması adına takımdan ayrıldı.

Alman yıldızın durumu günbegün takip edilecek. Ancak Samandıra'dan gelen bilgiler, Göztepe maçı için İzmir kafilesinde olacağı yönünde...

Teknik heyetin, ilk 11'de olmasa da en azından 20-30 dakika sahaya sürebilmek için Kruse'yi kadroya alacağı ifade ediliyor. Alman futbolcunun Göztepe maçında sonradan da olsa süre almayı çok istediği bildirildi. Yıldız oyuncu, en son 7. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde görev yapmıştı.

(Sabah)


Türkiye'ye dönen Can Yaman umduğunu bulamadı! Böyle karşılandı
Yeniden mi evleniyorlar? Chloe'den açıklama
Eski aşıklar pişti oldu! 15 yıllık hasret dolu bakış
'Hollywood'dan teklifler geliyor'
Haluk Bilginer'den İrem Sak'a olay yanıt!
<p>Suruç´ta yıllarca yaz aylarında mevsimlik işçi, kışın ise ekmek fırınlarında çalışan ilkokulu üçü

Mevsimlik İşçiydi, İngiltere´de Patron Oldu!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en soğuk şehrinde hayat!

Başkan Erdoğan tanıtmıştı! Nasıl yapıldığı ortaya çıktı