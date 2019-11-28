Fenerbahçe'de Max Kruse sevinci! Alman yıldız takımla birlikte çalışmalara başladı

Fenerbahçe'de durumu merakla beklenen Max Kruse, dün öğlen yapılan antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştı. Ardından sağlık heyetinin uyarısı doğrultusunda aşırı yüklenme olmaması adına takımdan ayrıldı.

Alman yıldızın durumu günbegün takip edilecek. Ancak Samandıra'dan gelen bilgiler, Göztepe maçı için İzmir kafilesinde olacağı yönünde...

Teknik heyetin, ilk 11'de olmasa da en azından 20-30 dakika sahaya sürebilmek için Kruse'yi kadroya alacağı ifade ediliyor. Alman futbolcunun Göztepe maçında sonradan da olsa süre almayı çok istediği bildirildi. Yıldız oyuncu, en son 7. haftadaki Antalyaspor mücadelesinde görev yapmıştı.

(Sabah)