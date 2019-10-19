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  3. Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlığı sebebiyle Denizli'ye götürülmedi

Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlığı sebebiyle Denizli'ye götürülmedi

Fenerbahçe'de Max Kruse sakatlığı sebebiyle Denizli'ye götürülmedi

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Yukatel Denizlispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte ağrıları olan Max Kruse Denizli'ye götürülmedi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren idman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Fenerbahçe'nin kam kadrosu belli oldu

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları bulunan Nabil Dirar ile Max Kruse, kafileye dahil edilmedi.

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada sakatlık sorunu yaşayan Emre Belözoğlu ile sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Hasan Ali Kaldırım, kafilede yer aldı.

Fenerbahçe'nin Denizli kafilesinde şu oyuncular yer alıyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Mauricio Isla, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Alper Potuk, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Victor Moses, Vedat Muric, Mevlüt Erdinç.

Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe karşılaşması, 20 Ekim Pazar günü saat 19.00'da Denizli Atatürk Stadı'nda oynanacak.

(AA)

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