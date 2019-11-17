Fenerbahçe'de Max Kruse belirsizliği

YANAL'IN GÖZÜ ONDA

Alman forvetin salı günkü antrenmanda deneneceği, ağrı hissetmemesi durumunda Malatya maçı kadrosuna alınacağı bildirildi. Aksi halde Kruse'nin tedavisine kaldığı yerden devam edilecek.

Ligin ilk 7 haftasında yaptığı 5 asistle takımın en çok gol pası veren ismi olan Kruse, sakatlığı nedeniyle Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemedi.

(Takvim)