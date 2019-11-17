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Fenerbahçe'de Max Kruse belirsizliği

Fenerbahçe'de Max Kruse belirsizliği

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin durumu henüz kesinlik kazanmadı. Vedat Muric'in ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle gözler Kruse'ye çevrilmişti.

YANAL'IN GÖZÜ ONDA

Alman forvetin salı günkü antrenmanda deneneceği, ağrı hissetmemesi durumunda Malatya maçı kadrosuna alınacağı bildirildi. Aksi halde Kruse'nin tedavisine kaldığı yerden devam edilecek.

Ligin ilk 7 haftasında yaptığı 5 asistle takımın en çok gol pası veren ismi olan Kruse, sakatlığı nedeniyle Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor ve Kasımpaşa maçlarında forma giyemedi.

(Takvim)


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