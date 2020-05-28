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aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 15:22
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Fenerbahçe'de Mauricio Isla kadro dışı bırakıldı

Fenerbahçe'de Mauricio Isla kadro dışı bırakıldı

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Yeni sezon planlaması için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yol ayrımına gelindi. Şilili futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi kalan 8 haftada da takımda düşünülmediği öğrenildi.

Koronavirüs sürecinde ailesiyle birlikte karantinaya giren Isla daha sonra başlayan idmanlarda yer almazken, Şilili oyuncu ne Samandıra'daki tesislerde ne de Riva'da başlayan takım kampına katılmadı. Isla ile yol ayrımına gelinmesinde en önemli faktör ücretinde indirime gitmemesi oldu. Yeni sezonda ülkesine dönmeyi planlayan Isla'nın, motive olamayacağını da düşünen sarı-lacivertli yönetim, kalan 8 haftadaki maç başı ücretlerini hak etmemesi için de kadroya alınmasına sıcak bakmıyor. Isla'nın kulüp ile ilişiğinin kesilmesi beklenirken teknik heyet, bu süreçte sağ bekte Dirar'ı ve yedek olarak da Murat Sağlam'ı oynatmayı planlıyor.

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Yeni sezon planlaması için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yol ayrımına gelindi. Şilili futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi kalan 8 haftada da takımda düşünülmediği öğrenildi.

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