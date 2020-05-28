Fenerbahçe'de Mauricio Isla kadro dışı bırakıldı

Koronavirüs sürecinde ailesiyle birlikte karantinaya giren Isla daha sonra başlayan idmanlarda yer almazken, Şilili oyuncu ne Samandıra'daki tesislerde ne de Riva'da başlayan takım kampına katılmadı. Isla ile yol ayrımına gelinmesinde en önemli faktör ücretinde indirime gitmemesi oldu. Yeni sezonda ülkesine dönmeyi planlayan Isla'nın, motive olamayacağını da düşünen sarı-lacivertli yönetim, kalan 8 haftadaki maç başı ücretlerini hak etmemesi için de kadroya alınmasına sıcak bakmıyor. Isla'nın kulüp ile ilişiğinin kesilmesi beklenirken teknik heyet, bu süreçte sağ bekte Dirar'ı ve yedek olarak da Murat Sağlam'ı oynatmayı planlıyor.
Yeni sezon planlaması için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yol ayrımına gelindi. Şilili futbolcunun sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi yenilenmeyeceği gibi kalan 8 haftada da takımda düşünülmediği öğrenildi.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Dün Rahmi Anıl Başaran'ı kadrosuna kattığını resmen açıklayan Bordo-Mavililer, yine Balıkesirspor'dan Aly Malle ile prensip anlaşmasına vardı. Balıkesirspor Kulübü Başkanı Kadir Dağlı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Aly Malle'nin 2 hafta önce Udinese'den sözleşme opsiyonunu kullandık. Aly Malle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık” dedi.
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, Trabzon'un genç file bekçisi Uğurcan Çakır'ı renklerine bağlamak istiyor.
Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin, Sarı- Lacivertliler ile söz kesti. Transferde yerli isimlere ağırlık verecek olan yönetimin imza attıracağı ilk ismin Nuri Şahin olması bekleniyor.
Al Hilal, Galatasaray'da geleceği merak edilen isimlerden olan Younes Belhanda'yı ısrarla kadrosuna katmak istiyor.
Beşiktaş'ın 35 milyon Euro'Luk bütçesini yarı yarıya düşürmeyi planlayan yönetim kararını Sergen Yalçın'a iletti. Yalçın, “Anadolu takımlarının bütçesi bile 18 milyon Euro... Eğer başarı istiyorsak ona göre takım kurmalıyız” cevabını verdi.
Galatasaray yönetimi, kaynak arayışı sırasında iş adamlarının kapısını çaldı, locaların kira süresinin uzatılmasını istedi.