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aksam.com.tr
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 13:34
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Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla ilk idmanına çıktı

Fenerbahçe'de Marcel Tisserand takımla ilk idmanına çıktı

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 2'nci haftasında pazartesi günü evinde oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Isınma hareketleri ile başlayan idman, pas çalışmaları ile devam etti. İdmanın basına açık olan bölümünün sonunda ise sarı-lacivertli futbolcular kondisyoner eşliğinde istasyon çalışması yaptı.

TİSSERAND ALKIŞLANDI

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Marcel Tisserand, teknik direktör Erol Bulut tarafından idman öncesinde takım arkadaşlarına tanıtıldı. Saha içerisinde gerçekleştirilen tanıtımda sarı-lacivertli futbolcular yeni takım arkadaşlarını alkışlarla karşıladı.

MERT HAKAN YARIN TAKIMA KATILACAK

Sarı-lacivertli ekipte sakatlığı süren Mert Hakan Yandaş, düz koşu yaparak çalışmalarına devam etti. Yarın yapılacak idmanda takıma dahil olacağı bildirilen Mert Hakan Yandaş'ın Atakaş Hatayspor maçında ise görev alması bekleniyor.

JAİLSON İDMANDA YER ALMADI

Bu arada, Çin'den teklif aldığı iddia edilen Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson, Fenerbahçe'nin idmanına katılmadı.

SMA HASTALARINA DESTEK

Fenerbahçe, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü idman öncesinde kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalarına destek verdi. Sarı-lacivertli futbolcular ve teknik heyet antrenman öncesinde, 'Sevinçli Mutlu Aileler için SMA'lı Bebeklere Umut Ol' pankartı açtı.

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