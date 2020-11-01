Fenerbahçe'de Marcel Tisserand sevinci

Karın ağrısı şikayetiyle önceki gün yapılan idmana katılamayan Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand, dünkü çalışmanın tamamında takımla antrenman yaptı.
Tisserand'ın yarın Antalyaspor mücadelesinde oynamasına engel bir durumun olmadığı öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu, geldiği günden bu yana teknik heyetin vazgeçilmezi oldu. Galatasaray maçıyla formayı kapan Demokratik Kongolu oyuncu, geride kalan 4 maçta da 90 dakika forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi. Tisserand'ın yarınki maçta 11'de görevlendirilmesi bekleniyor.
Yeni sezona iyi başlayan Fenerbahçe'de performansıyla en fazla öne çıkan isimlerin başında Ozan Tufan geliyordu. Başarılı futbolcuya Lyon'un ardından Leicester City'nin de talip oldu belirtildi. İngiltere Premier Lig ekibi, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye teklif yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertliler, oyuncunun serbest kalma bedelini 20 milyon euro olarak güncellemişti.
Yaz ayı transfer döneminde taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray, devre arasında gövde gösterisi yapmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar; Henry Onyekuru, Jean Michael Seri, Kenan Karaman ve Yunus Mallı'ya parçalıyı giydirmek için girişimlere başladı bile.
Göztepe Kulübü, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un vefat ettiğini bildirdi.
Galatasaray'ın Ankaragücü maçındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mbaye Diagne, 56. dakikada oyundan alındıktan sonra kulübeye uğramadan direkt soyunma odasına giderek teknik direktör Fatih Terim'e tavır koydu.
Bursaspor'un 18 yaşındaki futbolcusu Ali Akman, Boluspor maçını da boş geçmedi. Genç yetenek, 8 haftada 7 gole ulaştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut'u Diego Perotti'nin iyileşmesiyle beraber oyun kurgusunda zor tercihler bekliyor.