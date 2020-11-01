Fenerbahçe'de Marcel Tisserand sevinci

Fenerbahçe'de dünkü idmanın tamamında takımla çalışan Marcel Tisserand, yarınki Antalyaspor maçına ilk 11'de başlayabilecek.

Karın ağrısı şikayetiyle önceki gün yapılan idmana katılamayan Demokratik Kongolu stoper Marcel Tisserand, dünkü çalışmanın tamamında takımla antrenman yaptı.



Tisserand'ın yarın Antalyaspor mücadelesinde oynamasına engel bir durumun olmadığı öğrenildi. 27 yaşındaki oyuncu, geldiği günden bu yana teknik heyetin vazgeçilmezi oldu. Galatasaray maçıyla formayı kapan Demokratik Kongolu oyuncu, geride kalan 4 maçta da 90 dakika forma giyerek istikrarlı bir görüntü sergiledi. Tisserand'ın yarınki maçta 11'de görevlendirilmesi bekleniyor.