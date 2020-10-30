Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, antrenmanda yer almadı

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 2 grup halindeki pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Marcel Tisserand, karın ağrısı sebebiyle antrenmanda yer almadı.
Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı çalışma ile devam edecek.
Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
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