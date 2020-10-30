Fenerbahçe'de Marcel Tisserand, antrenmanda yer almadı

Belhanda ve Feghouli'ye çok sert sözler!

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanevi isimleri arasında yer alan Tanju Çolak, sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin maaş indirimine gitmemesine ilişkin, "Ekonomi ortada ve sen buna rağmen burnundan kıl aldırmıyorsun. Ne oynuyorsun Feghouli? Belhanda ne oynuyorsun sen? Siz kimsiniz? Bu Galatasaray'a ne verdiniz." dedi.