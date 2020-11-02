Fenerbahçe'de maksimum puan kaybı belirlendi

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Üst üste aldığı galibiyetlerle lige ağırlığını koymaya başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kurmayları ile bir toplantı yaparak ligin ilk yarısındaki 20 maçlık periyot için hedef belirledi. Toplantı sonunda Bulut, ilk yarı için maksimum 7 puan kaybını öngördü.

Fenerbahçe teknik heyetinin hesapları tutarsa Sarı-Lacivertli ekip ilk yarıyı 49 puanda tamamlayacak. Bir başka deyişle Fenerbahçe, ilk yarı için kalan 14 maçta en az 35 puan toplamayı hedefliyor.

Kadro kalitesi ile dikkat çeken ve her geçen hafta sistemi oturan F.Bahçe, ilk yarıda Beşiktaş, Başakşehir, Alanya gibi zorlu rakiplerle de karşılaşacak. F.Bahçe, bugün Antalya'yı yenerse maç fazlasıyla lider olacak.

Fenerbahçe’de tüm hesaplar liderlik üzerine yapılıyor. Lider Alanyaspor’un Göztepe maçının ertelenmesiyle birlikte Erol Bulut, öğrencilerine zirve ihtimalini aşılamaya başladı.

"RAKİBİ HAFİFE ALMAYIN"

Başarılı teknik adam, dünkü son antrenmanda takımına konuşma yaptı. Antalyaspor’un yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Erol Bulut, “Bu durum sizi yanıltmasın. Onların da tek amacı bizi yenerek kötü gidişe dur demek ve yeni bir sayfa açmak. Eksikleri var ama oynayacak oyuncuları da çok kaliteli ve bize sorun çıkarabilecek kapasitede. Bu nedenle sakın rakibi hafife almayın” diye konuştu.

45 yaşındaki çalıştırıcı, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi oyun disiplininden kopmamalarının çok önemli olduğunun altını çizdi. Erol Bulut, son olarak zirve fırsatını hatırlatarak, “Antalya’dan alacağımız 3 puan bizi maç fazlasıyla da olsa liderliğe taşıyacak. Konya maçı öncesi ciddi moral olacak. Bu şansı iyi kullanalım” ifadelerini kullandı.