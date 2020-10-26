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aksam.com.tr
  • 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:03
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kart sınırına geldi

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kart sınırına geldi

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Trabzonspor maçında sarı kart gören Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Luiz Gustavo, kart sınırına geldi. Brezilyalı ön libero, Antalyaspor deplasmanında da kart görürse bir sonraki hafta Konyaspor maçında yok.

Fenerbahçe'nin orta sahadaki en kilit isimlerinin başında gelen Luiz Gustavo, Trabzonspor karşılaşmasının ilk devresinde zorlu anlar yaşadı. Fener defansının da açıklarını kapatmaya çalışan Brezilyalı futbolcu, ilk 45 dakikanın son anlarında Trabzon'un hızlı atağında Abdülkadir Ömür'ü ceza sahasına girmeden faul yaparak durdurdu. Tehlikeli bir atağı engelleyen Gustavo, maçın genelinde iyi bir performans ortaya koyarken, sarı kart görerek sınıra geldi.

Sambacı, haftaya Antalya deplasmanında kart görürse Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

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