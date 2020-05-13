Fenerbahçe'de Luiz Gustavo kaptanlığa koşuyor

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Beşiktaş ilk transferini yaptı! 2 yıllık imzalar atıldı Beşiktaş ilk transferini yaptı! 2 yıllık imzalar atıldı Alanyaspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fabrice N'Sakala ile Beşiktaş ve Fenerbahçe ilgileniyordu. Siyah-Beyazlılar, ezeli rakibinden önce davranarak 29 yaşındaki Kongolu sol bek ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. N'Sakala ilk sezon için 850 bin Euro, ikinci sezon için ise 900 bin Euro maaş alacak.

İşte Hasan Şaş'ı istifa ettiren sebepler İşte Hasan Şaş'ı istifa ettiren sebepler Hasan Şaş'ın PSG'ye karşı alınan 5-0'lık mağlubiyet sonrası takım otobüsünde ayağa kalkarak tüm takıma fırça attığı ortaya çıktı. Bu durum takım ve yönetimde rahatsızlık yaratırken, Terim yardımcısına sahip çıktı. Ancak Hasan Şaş hocasına haber bile vermeden istifa etti. İşte Hasan Şaş'ın istifasını getiren nedenler...

Cimbom'a imza atmak zorundalar! İşte o sözleşme... Cimbom'a imza atmak zorundalar! İşte o sözleşme... Galatasaray'ın Sivasspor ile sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile protokol yaptığı ortaya çıktı. Söz konusu protokole göre iki taraftan biri anlaşmayı bozarsa tazminat ödemek zorunda kalacak.

Bir ayrılık kararı daha! Gideceği takım bile belli Bir ayrılık kararı daha! Gideceği takım bile belli Gelecek sezon transferleri için kaynak arayışında olan Fenerbahçe, ederi yüksek bazı futbolcularını satışa çıkarmıştı. Bu futbolcuların başında Vedat Muriqi gelirken Kosovalı golcü de tercihini yaptı. 26 yaşındaki forvet, kendisiyle ilgilenen Tottenham'a gitmeye karar verdi.

O başarının mimarı Seba'dır O başarının mimarı Seba'dır Beşiktaş'ın efsane kadrosunun istikrar abidesİ Kadir Akbulut, o dönemleri AKŞAM'a anlattı: “Başarı ve istikrarın devam etmesinde en büyük etken Başkan Süleyman Seba'ydı. Bizim çok kez arkamızda durdu. İyi günlerimizde, kötü günlerimizde bizim yanımızda oldu. Saha içinden geldiği için halden anlıyordu. Böyle olunca da başarılar geldi.”

Fenerli 2021'de Mesut olacak Fenerli 2021'de Mesut olacak ngiliz basını Mesut Özil'in sözleşmesini Arsenal'de tamamlayacağını ve 2021 yılından sonra da Fenerbahçe'ye imza atacağını yazdı.