Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de sınırda olan diğer iki isim Altay Bayındır ve Vedat Muriqi ise karşılaşmayı sarı kart görmeden tamamladı.
Fenerbahçe ile Galatasaray, 23 Şubat Pazar 19:00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek
EMRE DE SAKATLANDI
Fenerbahçe’ye bir kötü haber de Emre Belözoğlu’ndan geldi. Ankaragücü maçında oyuna ikinci yarının hemen başında dahil olan tecrübeli futbolcu, 67. dakikada sakatlanarak yerini Ferdi’ye bıraktı.
Emre Belözoğlu’nun derbide oynayıp oynamayacağı hafta için yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.
Ligde iki haftadır kazanamayan Fenerbahçe, Başkent deplasmanında Ankaragücü’ne 2-1 mağlup oldu.
Fenerbahçe'de sarı kart gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 57 kilo finalinde mindere çıkan Süleyman Atlı, Rus rakibi Azamat Tuskaev'e 3-1 yenilerek Avrupa ikincisi oldu.
Denizlispor, Kayserispor yenilgisi sonrası teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolları ayırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan’dan dönüş yolundayken yaptığı açıklamada, son günlerde gerilen futbol camiasının meselelerine de değindi.
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.
Bu sezonun tartışılan futbolcularından biri olan 23 yaşındaki oyuncu, sezon sonunda büyük ihtimalle satılacak. Peşinde 2 İtalya Serie A ekibi bulunan sambacının 10 milyon euronun altında gitmesi beklenmiyor...