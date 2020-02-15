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aksam.com.tr
  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 22:05
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  • 15 Şubat 2020 Cumartesi 22:05

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

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Fenerbahçe'de sarı kart gören Luiz Gustavo, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de sınırda olan diğer iki isim Altay Bayındır ve Vedat Muriqi ise karşılaşmayı sarı kart görmeden tamamladı.

Fenerbahçe ile Galatasaray, 23 Şubat Pazar 19:00'da Kadıköy'de karşı karşıya gelecek

EMRE DE SAKATLANDI

Fenerbahçe’ye bir kötü haber de Emre Belözoğlu’ndan geldi. Ankaragücü maçında oyuna ikinci yarının hemen başında dahil olan tecrübeli futbolcu, 67. dakikada sakatlanarak yerini Ferdi’ye bıraktı.

Emre Belözoğlu’nun derbide oynayıp oynamayacağı hafta için yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

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