Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyebilir

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Beşiktaş'tan Fener ve Cimbom'a transfer çalımı Beşiktaş'tan Fener ve Cimbom'a transfer çalımı Sezon başında Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer eden Beşiktaş şimdi de İzmir ekibinden Oğulcan Ülgün için pazarlıklara başladı. Genç futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde.

Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da tek idmanla maça çıkan Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu.

Fenerbahçe'de Gustavo tehlikesi! Beşiktaş derbisinde... Fenerbahçe'de Gustavo tehlikesi! Beşiktaş derbisinde... Sarı kart sınırında bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Gençlerbirliği maçında kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de kulübede yangın var! Fenerbahçe'de kulübede yangın var! Fenerbahçe'de haftalardır sıra bekleyen sezonun flaş transferleri ilk 11'de yer bulamıyor. Konyaspor karşısında alınan 2-0'lık sürpriz yenilginin ardından gözler bir kez daha yedek kulübesine çevrildi.

Bu sezon lig biter mi! Bu sezon lig biter mi! Takımlar her gün yeni vakalar açıklarken Süper Lig'in sürmesi kolay olmayacak. Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de kulüpler her gün yeni koronavirüs vakaları açıklıyor. 42 haftalık maratonun sonu gelecek mi henüz bilinmiyor!