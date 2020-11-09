Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Luiz Gustavo'nun sarı kart sınırında olması endişe yarattı.
Luiz Gustavo, Konyaspor karşısında mücadelesiyle yine alkış aldı. 3 ikili mücadele, 1 hava topu kazanan, yüzde 89,4 (42/47) pas isabeti yakalayan Brezilyalı ön liberoda sarı tehlike ise devam ediyor.
Üç sarı kartı olan yıldız, Gençlerbirliği deplasmanında oynayıp kart görürse Beşiktaş derbisinde yer alamayacak. Teknik heyet, Sambacıdan dikkatli olmasını isteyecek.
Sezon başında Altınordu'dan Atakan Üner'i transfer eden Beşiktaş şimdi de İzmir ekibinden Oğulcan Ülgün için pazarlıklara başladı. Genç futbolcu, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de listesinde.
Süper Lig'de Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Galatasaray'da tek idmanla maça çıkan Marcao'nun hataları pahalıya mal oluyordu.
Sarı kart sınırında bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Gençlerbirliği maçında kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de haftalardır sıra bekleyen sezonun flaş transferleri ilk 11'de yer bulamıyor. Konyaspor karşısında alınan 2-0'lık sürpriz yenilginin ardından gözler bir kez daha yedek kulübesine çevrildi.
Takımlar her gün yeni vakalar açıklarken Süper Lig'in sürmesi kolay olmayacak. Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de kulüpler her gün yeni koronavirüs vakaları açıklıyor. 42 haftalık maratonun sonu gelecek mi henüz bilinmiyor!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim Falcao'nun yokluğunda ileri uçta Ryan Babel'e görev verdi. Senegalli golcü Diagne, Falcao'nun yokluğunda görev alabilecek tek golcü olmasına rağmen kulübede oturdu.