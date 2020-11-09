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aksam.com.tr
  • 09 Kasım 2020 Pazartesi 10:19
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Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyebilir

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyebilir

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Sarı kart sınırında bulunan Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Luiz Gustavo, Gençlerbirliği maçında kart görmesi halinde Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin yıldız isimlerinden Luiz Gustavo'nun sarı kart sınırında olması endişe yarattı.

Luiz Gustavo, Konyaspor karşısında mücadelesiyle yine alkış aldı. 3 ikili mücadele, 1 hava topu kazanan, yüzde 89,4 (42/47) pas isabeti yakalayan Brezilyalı ön liberoda sarı tehlike ise devam ediyor.

Üç sarı kartı olan yıldız, Gençlerbirliği deplasmanında oynayıp kart görürse Beşiktaş derbisinde yer alamayacak. Teknik heyet, Sambacıdan dikkatli olmasını isteyecek.

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