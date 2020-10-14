Fenerbahçe'de Lemos'un yerine kim forma giyecek?

Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Salı günkü antrenmana ağrıları bulunan Serdar Aziz katılmadı.
Bu durum, Lemos'un cezası nedeniyle zorlu maçta Serdar'ı oynatmayı planlayan Erol Bulut'un canını sıktı.
Gökhan Gönül'e de takımdan ayrı özel program uygulandı.
Sadık Çiftpınar ilk 11'e...
Göztepe maçında Tisserand'ın savunmanın göbeğindeki partnerinin Sadık'ın olacağı öğrenildi.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 3. Grup 4. maçında bu akşam Sırbistan'ı konuk ediyor.
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve bir daha sözleşme yenilenmeyen Mehmet Ekici'nin yeni adresi belli oldu. Adı Süper Lig'den başta Galatasaray ile de anılan yıldız için tarih bile belli oldu! İşte detaylar...
Türkiye'de yaz ayı transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'nin Xherdan Shaqiri transferinin son anda yattığı ortaya çıktı. İsviçreli yıldız ve Liverpool ile kiralama konusunda anlaşan Sarı-Lacivertliler, Jürgen Klopp'un son anda karar değiştirmesiyle transferi gerçekleştiremedi. Fenerbahçe, Shaqiri için devre arasında bir hamle daha yapacak.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli arada hem ekibini hem de tüm takımı kendine getirdi.
Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ta kiralık forma giyen Mohamed Elneny, kaybettiği özgüvenini yeniden kazanmak için Siyah-Beyazlılara geldiğini açıkladı.
Galatasaray'da çanlar iki yıldız için çalıyor. Fatih Terim, yetersiz performansları yüzünden büyük tepki toplayan iki oyuncuyla görüşerek sahaya konsantre olmalarını isteyecek. Olumlu bir değişim gözlenmezse ikisi de kadro dışı bırakılacak.