Fenerbahçe'de Kruse'den veda sinyali

Fenerbahçe’nin Alman yıldızı Max Kruse her geçen gün sarı-lacivertlilerden uzaklaşıyor. Karantina sürecinin ilk günlerinde ülkesini ve ailesini özlediğini söyleyen Kruse’nin memlekete hasreti katlanarak artıyor. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Her yeni açıklamasında Alman takımlarına göz kırpan 10 numaranın bedeni Fenerbahçe’de olsa da ruhu Bundesliga’da dolanıyor. Kruse, bir Alman televizyonuna verdiği demeçte, Fenerbahçe’deki durumuyla ilgili soruya, “Koronavirüs sebebiyle karışık” cevabı verdi. Kruse, kariyerini ülkesinde sürdürmek istediğini “Yeniden Almanya’da oynamak istiyorum” sözleriyle itiraf ederken, Fenerbahçe de onun için ölüp bitmiyor. Aksine parasını cebine koyan gelip Max’ı isteyebilir.
Aklı Bremen’de kaldı
Takımdaki maaş dengelerini düzenleme çabasındaki Fenerbahçe yönetimi, en çok kazananlardan biri olan Max Kruse’yle yolları ayırmaya sıcak bakıyor. Alman oyuncunun yaklaşık 3 milyon avroluk yıllık ücretinden kurtulacak olan sarı-lacivertliler, bonservis bedeli ödemeden aldıkları 32’lik yıldız için en az 6 milyon avro bonservis talep ediyor. Adı Eintracht Frankfurt ve eski takımlarından Wolfsburg’la anılan Kruse’nin gönlünden geçen ise efsanesi olduğu yere, Werder Bremen’e geri dönmek. Kruse, altyapısından yetiştiği Werder’de geçirdiği iki sezonun ardından, St.Pauli, Freiburg, M’Gladbach ve Wolfsburg’da forma giymiş, 2016-17’de yuvasına dönmüştü. Kruse, Fenerbahçe’ye gelmeden önceki son sezonunda 36 maçta 12 gol, 13 asistle kariyer zirvesi yapmıştı.
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