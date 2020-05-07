  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 07:33
  • |
  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 07:34

Fenerbahçe'de Kruse ve Muriqi'ye ciddi talip var

Fenerbahçe'de Kruse ve Muriqi'ye ciddi talip var

Paylaş

Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.

Tottenham’ın da listesine aldığı Vedat Muriç için İtalyan ekibi Lazio ısrarını sürdürüyor. Kosovalı golcü için nabız yoklayan Çizme ekibi, liglerin başlaması ile birlikte Sarı-Lacivertli Kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Ancak Türkiye dahil tüm Avrupa’nın büyük kulüplerinin içine sürüklendiği ekonomik süreç de transferde belirleyici olacak. Fenerbahçe ile 2024 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan golcü için yönetimin biçtiği değer ise en az 20 milyon Dolar. Fenerbahçe’ye ve Türk Futbolu’na henüz tam olarak ısınamayan Kruse’ye de ülkesi Almanya’dan teklif geldi.

Masaya oturacak Sakatlık nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen ve salgın sonrası evinde dinlenme ve tedavi fırsatı bulan Alman Panzeri’ne Wolfsburg Kulübü’nün cazip bir teklifte bulunduğu ileri sürüldü. Halen Sarı- Lacivertli ekiple mukavelesi devam eden Kruse’nin sezon sonunda yönetimle masaya oturması, şartların oluşması halinde bu kulübe transfer olması bekleniyor.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

AKŞAM Özel Röportaj: Beyoğlu'nda ağlaya ağlaya yürüdüm

title

'Patron' geri döndü

title

Datome: Türkiye'ye minnettarım

''Kupaları sahada vereceğiz''

SPOR GÜNDEMİ

Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar...
Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar...

Avrupa'dan 2 yıldıza talip var! Gidiyorlar...

Fenerbahçeli oyunculara Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor. Vedat Muriç için Lazio ısrarını sürdürürken yıllık ücreti 5 milyon Euro'yu aşan Kruse'ye de Almanya'dan Wolfsburg talip oldu.

Galatasaray'a sürpriz teklif! Premier League'den isteniyor
Galatasaray'a sürpriz teklif! Premier League'den isteniyor

Galatasaray'a sürpriz teklif! Premier League'den isteniyor

Premier Lig'de alt sıralarda yer alan Watford'un Galatasaraylı Martin Linnes ile ilgilendiği öne sürüldü.

Transferde ipler gerildi: İhtimal yok!
Transferde ipler gerildi: İhtimal yok!

Transferde ipler gerildi: İhtimal yok!

DG Sivasspor İdari Menajeri Oray Baykal, ismi Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile alakalı açıklamalarda bulundu.

‘Fenerbahçe'de elektrik görmedim‘
‘Fenerbahçe'de elektrik görmedim‘

‘Fenerbahçe'de elektrik görmedim‘

Son olarak Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapan Stjepan Tomas, beIN Sports canlı yayınına bağlandı ve Fenerbahçe'nin gündemindeki Nenad Bjelica ile görüştüğünü söyledi.

Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu
Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu

Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı hakkında ilk kez konuştu.

Galatasaray'a Muslera değil o gelecekti
Galatasaray'a Muslera değil o gelecekti

Galatasaray'a Muslera değil o gelecekti

Galatasaray'da Fernando Muslera transferi öncesinde sürpriz bir ismin kadroya katılmasının istendiği ortaya çıktı.

Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı
Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı

Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin akıbetiyle ilgili açıklama yapıyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.