Fenerbahçe'de kriz! Sadece Obradovic'in parası ödenince...

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda sadece Koç Zeljko Obradovic'in parasının ödenmesi, oyuncuların ise iki ay alacaklı olması kriz çıkardı.

Fenerbahçe Erkek Basketol Takımı'nda mali sorunlar yaşanıyor...

Tıpkı futbol takımı gibi kötü bir sezon geçiren sarı lacivertli ekipte sadece Koç Zeljko Obradovic’in parasının peşin olarak ödendiği, oyuncuların ise en az 2 aylık alacaklarının verilemediği iddia edildi.

Basketbolcuların ödemelerde yapılan bu ayrım nedeniyle kızgın oldukları da ifade ediliyor.