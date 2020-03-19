Fenerbahçe'de kriz! Sadece Obradovic'in parası ödenince...

Fenerbahçe Erkek Basketol Takımı'nda mali sorunlar yaşanıyor...
Tıpkı futbol takımı gibi kötü bir sezon geçiren sarı lacivertli ekipte sadece Koç Zeljko Obradovic’in parasının peşin olarak ödendiği, oyuncuların ise en az 2 aylık alacaklarının verilemediği iddia edildi.
Basketbolcuların ödemelerde yapılan bu ayrım nedeniyle kızgın oldukları da ifade ediliyor.
Beşiktaş, Aston Villa'da forma giyen Trezeguet'ye ilk teklifini sundu. Mısırlı yıldız teklife olumlu bakarken Siyah-Beyazlılarda top koşturan vatandaşı Elneny'den de görüş aldı. Elneny'nin ‘gel çağrısı üzerine Trezeguet, yeni sezonda Beşiktaş'a gitmeyi prensipte kabul etti.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic geldi ancak İngiliz basını sarı lacivertlilerin bu talebini gerçekçi bulmuyor.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
G.SARAY'IN Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, milli takımı bırakıyor...
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nda sadece Koç Zeljko Obradovic'in parasının ödenmesi, oyuncuların ise iki ay alacaklı olması kriz çıkardı.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, gündemin bir numaralı maddesi olan liglerin ertelenip ertelenmeyeceği konusuyla sessizliğini bozdu.