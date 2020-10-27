Fenerbahçe'de kovid endişesi

Trabzonspor maçı öncesinde İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan bir sosyetik mekanda takım halinde yemek yiyen Sarı-Lacivertliler’i koronavirüs endişesi sardı... İddiaya göre İstanbul’un popüler mekanlarından olan restaurantın 23 personelinde Kovid-19’a rastlandı. Mekan yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile geçici olarak faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu. Bu haber sonrasında derbide görev yapan hakemlerde ve Trabzonspor’da F.Bahçe gibi endişe hakim.
Bordo-Mavili yönetim, F.Bahçe yenilgisi sonrası İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Yeni adaylar arasında Abdullah Avcı ve Fatih Tekke isimleri ön plana çıktı.
F.Bahçe'nin Trabzon karşılaşması öncesinde yemek yediği iddia edilen restaurantta 23 kişi Kovid'li çıktı. Mekan geçici olarak kapatıldı.
Fenerbahçe, ligin ilk 6 haftasında rakip ağları 10 kez havalandırdı. Alanyaspor'un ardından Göztepe ile birlikte en çok gol atan ikinci takım olan Sarı-Lacivertliler'in bu gollerinin 7'si duran toplardan geldi.
Erzurum'da yönetimi hedef alan Fatih Terim, Türk Telekom'da Başkan Mustafa Cengiz'le gergin bir toplantı gerçekleştirdi. Araya Albayrak girdi. Terim ise, “Her şey yolunda” paylaşımını yaptı.
Süper Lig'de 6. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor.
Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor deplasmanına giden Çaykur Rizespor, rakibini 2-0 yenmeyi başardı.