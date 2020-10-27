Fenerbahçe'de kovid endişesi

AKŞAM

F.Bahçe'nin Trabzon karşılaşması öncesinde yemek yediği iddia edilen restaurantta 23 kişi Kovid'li çıktı. Mekan geçici olarak kapatıldı.

Trabzonspor maçı öncesinde İstanbul’un Avrupa yakasında bulunan bir sosyetik mekanda takım halinde yemek yiyen Sarı-Lacivertliler’i koronavirüs endişesi sardı... İddiaya göre İstanbul’un popüler mekanlarından olan restaurantın 23 personelinde Kovid-19’a rastlandı. Mekan yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile geçici olarak faaliyetlerini durdurduğunu duyurdu. Bu haber sonrasında derbide görev yapan hakemlerde ve Trabzonspor’da F.Bahçe gibi endişe hakim.

