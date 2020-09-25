Fenerbahçe'de koronavirüse rastlanmadı

SPOR GÜNDEMİ

Başakşehir bir transferi daha bitirdi Başakşehir bir transferi daha bitirdi Süper Lig'de geçen sezonu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir, hem lig, hem Türkiye Kupası hem de UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için geniş bir kadro kurma düşüncesinde. Turuncu lacivertli kulüp bu kapsamda Altınordu'nun genç stoperi Ravil Tagir'i kadrosuna katıyor.

Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı Ali Koç'tan sürpriz derbi kararı Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Süper Lig'in 3. haftasında pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray derbisinde yönetim kuruluyla birlikte Türk Telekom Stadı'ndaki yerini alacak.

Diabate KAP'a bildirildi! İşte bonservisi... Diabate KAP'a bildirildi! İşte bonservisi... İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City, Malili hücum oyuncusu Fousseni Diabate'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Yok artık! Beklenmedik Adebayor iddiası Yok artık! Beklenmedik Adebayor iddiası The Sun'ın özel haberine göre, Slaven Bilic'in çalıştırdığı İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, 36 yaşındaki Emmanuel Adebayor'u kadrosuna katmayı planlıyor. Habere göre İngiliz ekibinin transferdeki rakibi ise Fenerbahçe. Sarı-Lacivertlilerin de Togolu golcüyle temas halinde olduğu iddia edildi.

'G.Saray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti 'G.Saray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti Son olarak Manchester City'de forma giyen ve şu an boşta olan Aleix Garcia ile Galatasaray temas kurmuştu. 23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Dinamo Bükreş de talip oldu ancak İspanyol futbolcu ‘Galatasaray'dan haber bekliyorum' diyerek teklifi reddetti.