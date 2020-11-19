Fenerbahçe'de koronavirüse Milli arada iki kurban

Fenerbahçe kulübü, bir oyuncusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı. Böylece sarı lacivertli takımda milli arada 2. vaka olmuş oldu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2’ye yükselmiştir.

Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır.