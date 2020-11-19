Fenerbahçe'de koronavirüse Milli arada iki kurban

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
Gençlerbirliği maçına yönelik yapılan rutin Covid-19 testlerinde takımımızda 1 oyuncunun test sonuçları pozitif çıkmıştır. Daha önce milli takımında pozitif olan yabancı oyuncumuz ile sayı 2’ye yükselmiştir.
Oyuncularımız izolasyona alınarak karantina süreçleri başlamıştır.
Anadolu Efes, THY Euroleague'in 10. haftasında deplasmanda Rusya'nın Khimki takımını 105-77 mağlup etti. Organizasyonda bir maçı eksik olan Anadolu Efes; 9 maçta 5 galibiyet, 4 yenilgi aldı.
Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulunun, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından kalecileri Ersin Destanoğlu'na verilen 2 maç men cezasını onamasına tepki gösterdi.
Galatasaray'da gerçekleşmesi beklenen başkanlık seçimi öncesi bir karar daha KAP'a bildirildi.
Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettikleri maçı değerlendirdi.
Shane Larkin, Anadolu Efes'in Rusya'da Khimki'yi 105-77 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
Tottenham'ın yıldız forveti Harry Kane, Jose Mourinho'nun takıma yaptığı etki hakkında açıklamalarda bulundu.