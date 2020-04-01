Fenerbahçe'de koronavirüs vedaları yaşanabilir!

Fenerbahçe aylık olarak oyuncularına 5 milyon euro tutarında ödeme yapmak zorunda. Bu rakam ise haziran ayına kadar 20 milyon euroyu buluyor.
Yeni Asır'ın haberine göre, Finansal Fair-Play gereği bütçesini daha da daraltmak zorunda kalan yönetim, futbolculardan ücretlerinde indirim istedi.
Koronavirüs nedeniyle futbol dünyasında yaşanması muhtemel bir krizinden dolayı Fenerbahçe'de artık euro ve dolarlı sözleşmeler de tarihe karışacak. Futbolda ve diğer amatör branşlarda altyapıya ağırlık verilecek. Hedef oyuncu ihraç eden bir kulüp olmak.
İNDİRİM YAPMAYAN GİDECEK
Sarı-lacivertli yönetim, takımın yüksek kazançlı yıldız isimleriyle görüşme ve maaşlarında indirim talep etme kararı aldı.
Vedat Muriqi, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Jailson'dan fedakarlık isteyecek olan yönetimin sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncularla anlaşmayacakları, anlaşmaları süren oyunculardan da indirim yapmayanlarla vedalaşacağı öğrenildi.
UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin oynanma tarihleri ile ilgili sürpriz bir karar aldığı iddia edildi.
Galatasaray, Çaykur Rizespor'un genç forveti Oğulcan Çağlayan ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.
Fenerbahçe, koronavirüsü nedeniyle futbolda yaşanacak bir ekonomik krizin önüne geçmek için çalışmalara başladı. Yüksek kontratlı futbolcularla masaya oturacak olan yönetim, yıldız isimlere indirim talebini iletecek. Başta Vedat Muriqi, Max Kruse, Garry Rodrigues ve Jailson olmak üzere birçok isimden fedakarlık bekleniyor. Anlaşmaya yanaşmayan oyuncularla yollar ayrılacak.
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemin ilk sırasında Erol Bulut yer alıyor. Şu anda Aytemiz Alanyaspor'u çalıştıran 45 yaşındaki teknik adam, Fenerbahçe sorusuna “Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörüyüm, Fenerbahçe'nin şu anda bana teklif sunması doğru olmaz. Sezon sonunda bu konulara bakacağız” cevabını verdi.
Gelecek sezon daha genç bir kadro kurmak isteyen ve bu bağlamda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Balıkesirspor'da forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 20 yaşındaki forvet Anıl Başaran'ın transferini istedi. Terim'in isteği sonrası harekete geçen yönetim, genç golcüyle görüşüp anlaşma sağladı.
Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve “Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan“ notunu düştü.
Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen NBA maçları için eski basketbolcus Jay Williams'tan çok konuşulacak bir teklif geldi...