Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu ev karantinasında

Fenerbahçe'de koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun sağlık durumu çok iyi. Oyuncu, hastane ortamında bulunmak istemediği için kendi evinde karantina altına girdi.

Sarı-Lacivertliler’de futbol takımı, Samandıra Tesisleri’nde koronavirüs testine sokulmuştu. Bir futbolcu ile bir sağlık çalışanının testi pozitif sonuç verince ilk etapta hastaneye götürüldüler. Söz konusu oyuncunun genel sağlık durumu çok iyi.

Bu isim, hastane ortamında bulunmak istemediği için evinde karantina altına girmeyi talep etti. Yetkililerin de onay vermesi üzerine testi pozitif çıkan futbolcu şu anda kendi evinde, hiç kimseyle temas kurmadan hayatına devam ediyor.

Açıklama yapılacak

Testi pozitif sonuç veren isimlere, Sağlık Bakanılığı tarafından yeni testler uygulanıyor. Şimdi hem kulüp hem de söz konusu futbolcu, bakanlıktan gelecek haberi bekliyor. Buradan çıkacak sonuca göre, sonraki sürecin nasıl işleyeceğine karar verilecek. Fenerbahçe Kulübü de konuyla ilgili açıklama yapacak.

En büyük şans sakatlığı

Hastalığa yakalanan futbolcunun sakatlığı nedeniyle Konya deplasmanına gitmemesi, büyük bir salgını önlemişti. Bu sayede diğer futbolcularla teması olmaması sayesinde, testi pozitif çıkan isim sayısı oyuncunun kendisi ve sağlık ekibi çalışanıyla birlikte 2 olarak kaldı. Aksi taktirde takımda çok daha ciddi bir salgın yaşanabilirdi.

(Fanatik)