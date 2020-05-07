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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 21:50
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  • 07 Mayıs 2020 Perşembe 22:38

Fenerbahçe'de koronavirüs tespiti! Yarınki antrenman iptal edildi

Fenerbahçe'de koronavirüs tespiti! Yarınki antrenman iptal edildi

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Fenerbahçe Kulübü, tesislerde görevli bir personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını ve futbol takımının yarın yapacağı antrenmanın iptal edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde 5 Mayıs Salı günü futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Kovid-19 tanı testi yapılmıştır. Yapılan bu ilk testlerin bu akşam elimize ulaşan sonuçlarına göre Samandıra çalışanlarımızdan birinin sonucu pozitif tespit edilmiş, bir diğer çalışanımız da şüpheli durumdadır. İki çalışanımızın da sağlık durumu detaylı takibe alınmış, yarın ikinci teste gireceklerdir. Bu olay neticesinde takımımızın yarın yapacağı antrenman iptal edilmiştir. Konu hakkında gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından tekrar bilgilendirme yapılacaktır."

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe'ye Beşiktaş ve Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajları geldi.

İki kulübün paylaşımı şöyle;

Beşiktaş: Fenerbahçe Spor Kulübü'ne geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kulüp çalışanlarının en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz.

Trabzonspor: "Değerli Fenerbahçe Ailesi, Bir çalışanınızda Covid-19 testinin pozitif çıktığını diğer çalışanınızda virüse dair belirtiler olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrendik. Camianıza geçmiş olsun dileklerimizi iletirken, çalışanlarınızın kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."

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