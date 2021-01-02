Fenerbahçe'de konsey toplanıyor! Konu transfer...

Başakşehir galibiyetiyle birlikte zirve yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe’de bu hafta kritik bir zirve yapılacak. Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut bir araya gelecek. Zirvede Erol Bulut’un takımı hakkında hazırladığı detaylı rapor masaya yatırılacak. Gidecek ve gelecek isimler konusunda da son karar verilecek.
BULUT’UN KARARI ETKİLİ OLACAK
Fenerbahçe’de transferde stoper ve forvet takviyesine öncelik verilmiş durumda. Hazırlanan listede öncelikli isimler belirlenecek. Lemos ve Tisserand transferlerinden yeterli verim alamayan Sarı-Lacivertli kulübün Teknik Direktörü Erol Bulut’un, hırslı bir stoper istemesi üzerine Arsenal’de forma giyen Sokratis ismi listenin ilk sırasında yer alıyor. Forvet konusunda ise liste çok kalabalık.
LİMİT KONUSUNA DİKKAT EDİLECEK
Futbol Federasyonu’nun ‘Harcama Limitleri’ne uyulması için Fener’in devre arasında oyuncu satması gerekiyor. Zirvede oyuncular için gelen teklifler konusunda da fikir alışverişi yapılacak. Thiam, Mert Hakan, Altay ve Samatta için kulübe gelen teklifler masaya yatırılacak. Bulut’un kararı sonrası, gelen teklifler konusunda oyuncular için teklif yapan kulüplerle görüşmeler yapılacak.
Galatasaraylı futbolcular, yeni yıl kutlamaları sırasında elinde havai fişek patladığı için tedavi altına alınan takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi ziyaret etti.
Manchester United 2021 yılının ilk galibiyetini evinde elde etti. Aston Villa'yı 2-1 mağlup eden Kırmızı Şeytanlar, lider Liverpool ile puanını eşitledi.
İngiltere Premier Lig'de West Ham United, deplasmanda Everton'ı 1-0 mağlup etti.
Galatasaray Başkanı Kulübü Mustafa Cengiz, Omar Elabdellaoui'yi ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu.
• "Üzücü bir olay yaşadık. Bu geçen yılda kalmış bir olay olsun. Bunu berbat geçen 2020'ye havale edelim."
• "Omar'ın morali iyi, şahsen görüştüm. Tabii ki bir darbe almış. Göz, en hassas organlarımızdan biri. İyiye doğru gidiş var, umut hiçbir zaman kesilmemeli. 1-2 hafta beklememiz gerekiyor sanırım."
Yeni yıla girerken havai fişek patlaması sonucu gözünden yararlanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin doktorlarından ilk açıklama geldi.
• "Bir gözde daha fazla olmak üzere iki gözde de yaralanma söz konusuydu. Şu anki durumu düne göre oldukça iyi."
• "Göreceli olarak bir gözü, diğerine göre daha hasarlı. Görme yetisi var, ama ileriki gidişatla ilgili ne olur söylemek bağlayıcı olur."
Transfer çalışmaları devam eden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın kadrosuna katmak istediği ve yönetime bildirdiği isimler belli oldu.