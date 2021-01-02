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aksam.com.tr
  • 02 Ocak 2021 Cumartesi 08:00
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Fenerbahçe'de konsey toplanıyor! Konu transfer...

Fenerbahçe'de konsey toplanıyor! Konu transfer...

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AKŞAM

Kanarya'nın Teknik Direktörü Erol Bulut'un raporunun masaya yatırılacağı zirvede takımdan gönderilecek isimler belirlenecek. Transferde ise stoper ve forvet hattına yapılacak takviye için adaylar belirlenecek.

Başakşehir galibiyetiyle birlikte zirve yarışına yeniden ortak olan Fenerbahçe’de bu hafta kritik bir zirve yapılacak. Başkan Ali Koç, Sportif Direktör Emre Belözoğlu ve Teknik Direktör Erol Bulut bir araya gelecek. Zirvede Erol Bulut’un takımı hakkında hazırladığı detaylı rapor masaya yatırılacak. Gidecek ve gelecek isimler konusunda da son karar verilecek.

BULUT’UN KARARI ETKİLİ OLACAK

Fenerbahçe’de transferde stoper ve forvet takviyesine öncelik verilmiş durumda. Hazırlanan listede öncelikli isimler belirlenecek. Lemos ve Tisserand transferlerinden yeterli verim alamayan Sarı-Lacivertli kulübün Teknik Direktörü Erol Bulut’un, hırslı bir stoper istemesi üzerine Arsenal’de forma giyen Sokratis ismi listenin ilk sırasında yer alıyor. Forvet konusunda ise liste çok kalabalık.

LİMİT KONUSUNA DİKKAT EDİLECEK

Futbol Federasyonu’nun ‘Harcama Limitleri’ne uyulması için Fener’in devre arasında oyuncu satması gerekiyor. Zirvede oyuncular için gelen teklifler konusunda da fikir alışverişi yapılacak. Thiam, Mert Hakan, Altay ve Samatta için kulübe gelen teklifler masaya yatırılacak. Bulut’un kararı sonrası, gelen teklifler konusunda oyuncular için teklif yapan kulüplerle görüşmeler yapılacak.

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