Fenerbahçe'de Kolarov'un alternatifi Raphael Guerreiro

Transfer sezonunun başından bu yana Kolarov'la yatıp Kolarov'la kalkan Fenerbahçe, B planını hazırladı. Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Borussia Dortmund forması giyen 25 yaşındaki Portekizli sol bek Raphael Guerreiro ile anlaşma sağlandı. Portekiz Milli Takım forması da giyen oyuncu sarı lacivertli formayı giymeye hazır olduğunu iletti. Yönetim şimdi oyuncu ile bir yıllık daha sözleşmesi olan Alman kulübü ile orta yolu bulmaya çalışıyor.
TRANSFERDE SON GÜN 2 EYLÜL
Görüşmeler olumlu sonuçlanırsa imza 2 Eylül'de sona erecek ilk transfer dönemine yetişecek. Aksi halde Ocak ayındaki ikinci transfer döneminde imzalar atılacak. Fenerbahçe, Roma forması giyen Kolarov'la her konuda anlaşırken, kulübü Roma'nın bonservis talebi nedeniyle görüşmeler tıkanmıştı.
Sırp yıldızın takımıyla oynadığı maçlarda attığı goller de transferin zora girmesinde etken oldu. Transferin biteceği 2 Eylül'e kadar iki oyuncudan biri sarı lacivertli formayı giyecek.
Guerreiro, geçen sezon Bundesliga'da 23 maça çıktı. 2 gol 6 asistle oynadı. Toplamda 32 resmi maçta 6 gol, 6 asist yaptı. Portekizli, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde attığı 4 golle dikakt çekmişti.
(Sabah)
Galatasaray'ın KAP'a bildirmeye hazırlandığı Falcao hakkında çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Marcos Rojo'nun Avrupa'nın dev kulüplerinin transfer listesinde olması ve aldığı maaşın yüksekliği Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor.
Haftalardır Konoplyanka transferiyle uğraşan Beşiktaş, Kevin N'Koudou'yu renklerine bağlayacak.
Beşiktaş'ın uzun süredir yollarını ayırmayı planladığı Isimat-Mirin'in yeni adresi Fransa oldu.
ASLAN’IN, Rus ekibi Samara’nın 22’lik forveti Sobolev’i izlediği öğrenildi.
Fenerbahçe transferi yılan hikâyesine dönen Kolarov'u alamazsa alternatifi hazır. Borussia Dortmund'la bir yıllık sözleşmesi kalan 25 yaşındaki Portekizli sol bek, sarı lacivertli kulübe yakın.
Kolombiya basını; Falcao ile 29 Temmuz’da anlaşma sağlandığını, birtakım problemlerden dolayı da transferin açıklanamadığı duyurdu. Basına sızan fotoğraf ise süreyi uzatan bir başka etken.