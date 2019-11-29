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  3. Fenerbahçe, Kolarov'a alternatif olarak Manchester United forması giyen Luke Shaw'ı gündemine aldı

Fenerbahçe, Kolarov'a alternatif olarak Manchester United forması giyen Luke Shaw'ı gündemine aldı

Fenerbahçe, Kolarov'a alternatif olarak Manchester United forması giyen Luke Shaw'ı gündemine aldı

Manchester United'ın deneyimli defans oyuncusu Luke Shaw için Fenerbahçe devreye girdi.

TM Dijital Haber Merkezi

2014’te Southampton 37,5 milyon euro’ya transfer edilen fakat Manchester United’da kendisinden beklenen performansı sergileyemeyen Luke Shaw’un takımdan ayrılacağı kesinleşti.

SHAW GÖZDEN ÇIKARILDI

Bu sezon Premier Lig’de sadece 3 maçta forma giyen ve Solskajer’in gözüne giremeyen Shaw için Fenerbahçe’nin nabzı yokladığı belirtilirken 24 yaşındaki futbolcunun sürekli oynayacağı bir takıma transfer olmak istediği, bu sebepten sarı lacivertli kulübe sıcak baktığı kaydedildi. Dün akşam UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Astana ile karşı karşıya gelen ManU’da Shaw 90 dakika sahada kalırken ‘Kırmızı Şeytanların’ zayıf rakibi önünde mücadeleyi 2-1 kaybetmesi İngiliz taraftarları bir hayli kızdırdı.

Kadroda köklü değişikliklere gitmeye hazırlanan Manchester United’da gidecekler arasında ismi yer alan Luke Shaw’ı değerlendirmeye alan Fenerbahçe’de ‘Kolarov olmuyorsa Shaw’u almalıyız’ görüşü ciddiyetini koruyor.


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