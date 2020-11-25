Fenerbahçe'de Kemal Ademi siftah yaptı

Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki santrforu Kemal Ademi, sarı-lacivertli formayla resmi maçlardaki ilk golünü kaydetti.
Sivas Belediyespor karşısında 60. dakikada Mbwana Samatta'nın yerine oyuna dahil olan Ademi, 74. dakikada Fenerbahçe formasıyla ilk golünü atmayı başardı.
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de dün kupa mesaisi vardı. Kadıköy'de Sivas Belediyespor'u konuk eden sarı lacivertliler, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazanıp üst tura çıkarken, yeni transfer Samatta'nın oyundan çıktıktan sonraki hali dikkat çekti.
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Artık elle oynamalarda kolun durumundan çok hakemin kararı belirleyici olacak. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, "Elle oynamalarda tutarsızlık var. Oyuncunun eline veya koluna çarpan her top penaltı değildir. Son söz hakemlerde olacak." yorumunu yaptı.
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