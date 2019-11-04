Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7172
  • 6,3751
  • 277.166
  • 100092
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçının hazırlıkları başladı

Süper Lig'in 10. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de gözler, 11. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasına çevrildi.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarı-lacivertli takım, 8 Kasım Cuma günü Kasımpaşa ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.     

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, İstikbal Mobilya Kayserispor karşısında ilk 11'de görev alan oyuncular yenilenmeye dönük çalıştı.     

Diğer oyuncular ise salonda sakatlık önleyici egzersizlerin ardından sahada koşu ve koordinasyon hareketleri yaptı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.      

Fenerbahçe, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği çalışmayla devam edecek.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serdar Ortaç yeniden mi evleniyor? İşte ilk açıklama
Belçim Bilgin'den eski eşi Yılmaz Erdoğan'la ilgili şaşırtan paylaşım!
Mert Fırat'a büyük şok! Performansı beğenilmedi, sette kriz çıktı
Cem Yılmaz'dan beklenen açıklama geldi! 'Serenay ile...'
Meltem Miraloğlu yine şaşırttı! 'Hayatımda aldığım en doğru karardı'
<p>Dün akşam 22.00 sıralarında Beylikdüzü Gürpınar’da meydana gelen olayda iddiaya göre eşi ve çocuğ

Ekrem İmamoğlu´nun Yakın Korumaları Trafikte Tartıştıkları Sürücüye Silah Çekti

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Google Earth ile Yunanistan'da 'tanımlanamayan cisim' bulundu

YPG-PKK'nın silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu