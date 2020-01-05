İkinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya Belek'e gidecek olan Fenerbahçe'de kamp üç gün süreyle uzatıldı.

Sarı - lacivertliler, 13 Ocak'a kadar Rixos Belek'te çalışacak. İlk resmi maçını 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynayacak Fenerbahçe, 13 Ocak'ta kampı tamamlayarak Antalya'dan Kayseri'ye geçecek.

Sarı-lacivertliler, böylece çalışmaları kesintiye uğramadan ikinci yarıya hazırlanacak.

(Sabah)