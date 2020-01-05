Fenerbahçe'de kamp üç gün süreyle uzatıldı
Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de kamp, üç gün süreyle uzatıldı.
İkinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya Belek'e gidecek olan Fenerbahçe'de kamp üç gün süreyle uzatıldı.
Sarı - lacivertliler, 13 Ocak'a kadar Rixos Belek'te çalışacak. İlk resmi maçını 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynayacak Fenerbahçe, 13 Ocak'ta kampı tamamlayarak Antalya'dan Kayseri'ye geçecek.
Sarı-lacivertliler, böylece çalışmaları kesintiye uğramadan ikinci yarıya hazırlanacak.
(Sabah)