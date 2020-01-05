Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,976
  • 6,6718
  • 298.469
  • 113684
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Fenerbahçe'de kamp üç gün süreyle uzatıldı

Fenerbahçe'de kamp üç gün süreyle uzatıldı

Fenerbahçe'de kamp üç gün süreyle uzatıldı

Sezonun ikinci yarısına Antalya'da hazırlanan Fenerbahçe'de kamp, üç gün süreyle uzatıldı.

İkinci yarı hazırlıkları için bugün Antalya Belek'e gidecek olan Fenerbahçe'de kamp üç gün süreyle uzatıldı.

Sarı - lacivertliler, 13 Ocak'a kadar Rixos Belek'te çalışacak. İlk resmi maçını 14 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile oynayacak Fenerbahçe, 13 Ocak'ta kampı tamamlayarak Antalya'dan Kayseri'ye geçecek.

Sarı-lacivertliler, böylece çalışmaları kesintiye uğramadan ikinci yarıya hazırlanacak.

(Sabah)


'Allah beni ailemle sınadı'
Nazlı Çelik'in acı günü!
Domuz gribi Sertab'ı vurdu
Acun Ilıcalı'nın yeni sevgilisi de estetikli çıktı!
Akın Akınözü aşka geldi! Sevgilisiyle böyle yakalandı

Depremi Hisseden Baba Kızını Alıp Böyle Kaçtı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Stonehenge değil Trakya

Ahtapotlar uzaydan mı geldi?