Fenerbahçe'de kadro genişliği parmak ısırtıyor

Feenrbahçe'de gelen ve gidenlerden sonra iki iddialı kadro ortaya çıktı.
İlk etapta ideal kadro Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Ozan, Sosa, Valencia, Perotti, Samatta olarak şekillendi.
Diğer kadro ise Harun, Nazım, Serdar, Sadık, Novak, Tolga, Mert Hakan Yandaş, Ferdi, Pelkas, Thiam, Cisse oldu.
Bu isimlerin dışında Ademi, Sinan, Dirar, Garry Rodrigues, Ömer Faruk Beyaz gibi isimler de bulunuyor.
Sarı-lacivertli takımda geçen sezonun ideal kadrosunda yeri garanti olan sadece iki isim bulunuyor. Altay ve Gustavo dışında Ozan'ın durumu ise performansına ve takımdaki rekabeti göre şekillenecek. Bunun dışında kalan tüm bölgelere yeni isimler transfer edildi.
Geçen sezon takımın ilk 11'inde yer alan Dirar, Rodrigues, Serdar, Tolga Ciğerci gibi isimlerse artık alternatif oyuncu konumunda.
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