Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici teklifleri değerlendiriyor
Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici için Süper Ligt kulüplerinden Başakşehir nabız yoklamaya başladı.
Fenerbahçe'de geniş kadro nedeniyle TFF'ye verilen listeye bildirilmeyen Mehmet Ekici, aylardır takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyor diğer yandan da kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor.
Süper Lig'den Başakşehir ve Kasımpaşa'nın ilgilendiği 29 yaşındaki futbolcuya Almanya'dan da ilgi var.
Mehmet Ekici, geleceğiyle ilgili henüz kararını vermedi. Fenerbahçe, sözleşmesi haziranda bitecek olan Ekici'ye her türlü kolaylığı sağlamaya hazır.