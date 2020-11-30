Fenerbahçe'de Kadıköy kalesi resmen yıkıldı

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Fenerbahçe tam 7 golün atıldığı derbide Beşiktaş'a 4-3 yenildi ve şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı. Sarı-Lacivertliler, Süper Lig'de kendi evinde uzun yıllardır kalesinde 4 gol görmüyordu. Peki Fenerbahçe'ye, Beşiktaş'tan önce Kadıköy'de 4 gol atan son takımı hatırlıyor musunuz?

Sene 2008... Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayıp tarihi bir başarıya imza atıyor ama şampiyonluk Galatasaray'a kaptırılınca sezon sonu Zico ile yollar ayrılıyor.

Aziz Yıldırım ve yönetimi, İspanya Milli Takımı'nı çalıştıran ve Euro 2008'de şampiyonluk yaşayan Luis Aragones ile anlaşıyor.

Dönemin Süper Lig için rekor sayılacak bonservis bedeli 14 milyon Euro ile La Liga gol kralı Güiza kadroya katılıyor.

Ama sezon istendiği gibi başlamıyor. Hem ligde hem de Arsenal, Porto ve Dinamo Kiev'li Şampiyonlar Ligi grubunda kötü bir başlangıç yapıyor Sarı-Lacivertli ekip. Taraftarın da büyük tepkisi var.

Ligde ilk 5 maçın 3'ünü kaybeden ve 6 puanda kalan, Şampiyonlar Ligi'nde de ilk 2 maçta 1 puan toplayan Fenerbahçe, Kadıköy'de dönemin güçlü ekibi Kayserispor ile karşılaşıyor.

Kadroda Alex dışında büyük bir eksik yok, Roberto Carlos'tan Güiza'ya, Emre Belözoğlu'ndan Gökhan Gönül'e, Volkan Demirel'e kadar birçok yıldız ilk 11'de. Sarı-Lacivertli ekibin tek golünü de penaltıdan Roberto Carlos atıyor ve armasını öpüyor.

Fenerbahçeli savunmacılar, Julius Aghahowa'yı tutamıyor ve Nijeryalı yıldız tam 3 gol atıyor.

Gollerin ardından attığı taklalarla hafızalara kazınıyor.

Taraftarını üzen Fenerbahçe... Kadıköy'de şok bir mağlubiyet alıp 4-1'lik skorla sahadan ayrılıyor.

Fenerbahçeli taraftarlar maçın ardından futbolculara da büyük tepki göstermişti. Taraftarların tepkisi uzun süre konuşulmuştu. Aradan geçen 12 senede Fenerbahçe, Kadıköy'de bir Süper Lig maçında 4 gol yememişti. Dün de Aghahowa gibi bir başka Afrikalı sahneye çıktı ve Aboubakar attığı 2 golle 4-3'lük galibiyette büyük pay sahibi oldu.