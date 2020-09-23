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aksam.com.tr
  • 23 Eylül 2020 Çarşamba 11:24
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Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan büyük fedakarlık

Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan büyük fedakarlık

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Fenerbahçe'nin yeni isimlerinden Jose Sosa'nın Hatayspor maçına kırık parmakla çıktığı öğrenildi.

Erol Bulut, Hatay maçına Sosa ile başlamadığı için eleştirilmişti ancak Arjantinli yıldız Jose Sosa, ikinci yarıda oyuna girme nedeninin sakatlık olduğu belirtildi.

Sosa'nın ayak parmaklarından birinde kırık bulunurken, yıldız futbolcu, özel bir bandaj ve iğneyle sınırlı sürede oyunda kalabildi.

Mert Hakan'ın sonradan girmesinin nedeni ise kasık sakatlığı nedeniyle iki hafta takımdan uzak kalması olarak gösterildi. İki oyuncunun da Galatasaray derbisine 11'de başlaması bekleniyor.

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