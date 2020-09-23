Fenerbahçe'de Jose Sosa'dan büyük fedakarlık

Erol Bulut, Hatay maçına Sosa ile başlamadığı için eleştirilmişti ancak Arjantinli yıldız Jose Sosa, ikinci yarıda oyuna girme nedeninin sakatlık olduğu belirtildi.
Sosa'nın ayak parmaklarından birinde kırık bulunurken, yıldız futbolcu, özel bir bandaj ve iğneyle sınırlı sürede oyunda kalabildi.
Mert Hakan'ın sonradan girmesinin nedeni ise kasık sakatlığı nedeniyle iki hafta takımdan uzak kalması olarak gösterildi. İki oyuncunun da Galatasaray derbisine 11'de başlaması bekleniyor.
Vedat Muriqi'nin ayrılmasının ardından golcü transferini sonuçlandırmaya çalışan Fenerbahçe'yle ilgili İspanya basınından yeni bir iddia geldi.
Galatasaray'da Fatih Terim, takıma Fenerbahçe derbisi konuşmaya yasak getirdi.
Ligin ilk iki maçında sergilenen oyun ve golcü eksikliği Erol Bulut'u Galatasaray derbisi öncesinde sıkıntıya soktu. Alınacak bir mağlubiyet, tecrübeli teknik adamın kredisini düşürebilir.
Galatasaray'da umduğunu bulamayan Ryan Babel, eski kulübü Beşiktaş'a önerildi, Siyah-Beyazlılar oralı olmadı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Hajduk Split karşısında da rotasyona gidecek. Tecrübeli çalıştırıcı, böylece Fenerbahçe derbisi öncesinde aslarını da dinlendirmiş olacak.
Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta DeAndre Yedlin transferi sonuçlanmak üzere.