Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku!

Sarı Lacivertli ekibin Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkan tangocu Jose Sosa, ilk yarının ardından sakatlığı nedeniyle oyundan alındı.
Kasığından sakatlandığı öğrenilen yıldız futbolcunun Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Gaziantep FK maçı düşünülerek oyundan çıkarıldığı belirtirken yapılacak tetkikler sonucu oyuncunun durumu netlik kazanacak.
Sarı Lacivertli ekipte son haftalarda gösterdiği performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen futbolcu, hafta içinde koronavirüse rağmen verdiği partilerle gündeme gelmişti.
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 15. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Lorient'ı 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.
Fenerhahçe'nin Karacabey ile oynadığı kupa maçında ceza sahası dışında topla oynadığı için direkt kırmızı kart gören kaleci Altay, ligde forma giyebilecek mi?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 sona eren Karacabey Belediyespor maçını değerlendirdi, "Görüldüğü gibi kupa maçları kolay değil. Buradan elenen çok Süper Lig takımı gördük" dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, elendikleri Türkiye Kupası maçı sonrası konuştu. Tecrübeli teknik adam, kadro mühendisliğiyle ilgili sorunlarının olduğunu söyledi.
Trabzonspor ile TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.