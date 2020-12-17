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aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 07:41
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Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku!

Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku!

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Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Karacabey Belediyespor maçında Arjantinli yıldız Jose Sosa sakatlanarak oyundan alındı. İkinci yarıya başlayamayan başarılı futbolcunun durumu bugün yapılacak tetkiklerden sonra netlik kazanacak.

Sarı Lacivertli ekibin Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında sahaya ilk 11'de çıkan tangocu Jose Sosa, ilk yarının ardından sakatlığı nedeniyle oyundan alındı.

Kasığından sakatlandığı öğrenilen yıldız futbolcunun Süper Lig'de hafta sonu oynanacak Gaziantep FK maçı düşünülerek oyundan çıkarıldığı belirtirken yapılacak tetkikler sonucu oyuncunun durumu netlik kazanacak.

Sarı Lacivertli ekipte son haftalarda gösterdiği performans nedeniyle eleştiri oklarının hedefi haline gelen futbolcu, hafta içinde koronavirüse rağmen verdiği partilerle gündeme gelmişti.

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