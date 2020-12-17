Fenerbahçe'de Jose Sosa şoku!

Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 15. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Lorient'ı 2-0 mağlup etti.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.

Fenerhahçe'nin Karacabey ile oynadığı kupa maçında ceza sahası dışında topla oynadığı için direkt kırmızı kart gören kaleci Altay, ligde forma giyebilecek mi?

'Elenen Süper Lig ekipleri var, biz tur atladık'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 1-0 sona eren Karacabey Belediyespor maçını değerlendirdi, "Görüldüğü gibi kupa maçları kolay değil. Buradan elenen çok Süper Lig takımı gördük" dedi.