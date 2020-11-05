Fenerbahçe'de Jose Sosa idmanı yarıda bıraktı

SPOR GÜNDEMİ

Mustafa Cengiz'den beklenmedik karar Mustafa Cengiz'den beklenmedik karar Seçime hazırlanan Galatasaray'da Mustafa Cengiz'in yeniden başkan adayı olma kararı aldığı ve yeni bir ekiple yola çıkmayı planladığı ortaya çıktı.

Tolga Ciğerci korkuttu Tolga Ciğerci korkuttu Kendisini kötü hissettiği için dünkü antrenmanda yer almayan Tolga Ciğerci'ye yapılan koronavirüs testi negatif çıktı. Gurbetçi futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği tespit edildi.

Yunus Mallı transferinde yeni gelişme Yunus Mallı transferinde yeni gelişme Galatasaray haricinde Trabzonspor ve Mainz'ın da peşinde olduğu milli futbolcumuz Yunus Mallı'nın ilk tercihi Cimbom.

Mustafa Denizli'den itiraf: Teklif var Mustafa Denizli'den itiraf: Teklif var Tecrübeli teknik direktör Mustafa Denizli, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Denizli ayrıca teklifler aldığını da sözlerine ekledi.

Ömer Faruk Beyaz imzayı atacak mı? Belözoğlu açıkladı Ömer Faruk Beyaz imzayı atacak mı? Belözoğlu açıkladı Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek genç oyuncuları Ömer Faruk Beyaz konusunda yakında iyi gelişmeler yaşanacağını söyledi.