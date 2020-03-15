Fenerbahçe'de Jailson kabusu!

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Jailson, zorunluluktan defansta görevlendiriliyor ancak Brezilyalı futbolcu bu bölgede yaptığı hatalarla taraftarlara saç baş yolduruyor!

Fenerbahçe, Süper Lig’de 26. haftada Konyaspor engelini de aşamadı. Sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda Jailson’un hatasıyla yine sarsıldı. Sezon başından beri esas mevkii olan orta saha yerine stoperde oynatılan Brezilyalı futbolcu, bireysel hatalar yapmaya devam etti.

Ersun Yanal döneminde de stoperde tercih edilen Jailson, Konyaspor karşısında eksiklerin çok olması nedeniyle mecburen oynatıldı. Ancak yine hatasıyla hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon genelinde çıktığı 22 lig maçında hep tartışan 24 yaşındaki oyuncu, takımına toplamda 24 puan kaybettirdi. Özellikle dünkü Konyaspor deplasmanında Rijad Bajic’in golünde kafa vuruşunu yanlış yapan ve adeta rakibine asist yapan Sambacı, yine saç baş yoldurdu.

Sezon başından itibaren sırasıyla Trabzonspor, Alanyaspor, Antalyaspor, Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarında bariz hatalar yapan yıldız oyuncu, 2 beraberlik ve 5 yenilgide başı çekti.

Jailson, Fenerbahçe aleyhine çalınan 4 penaltının üçünü de yaptırdı. (Milliyet)