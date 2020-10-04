Fenerbahçe'de İsmail Yüksek kiralık gönderiliyor

Sezon başında Gölcükspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan İsmail Yüksek için Kocaelispor devrede. Genç futbolcunun kiralık olarak Körfez ekibine katılması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin kalabalık kadrosunda forma şansı bulmakta zorlanması beklenen genç futbolcunun deneyim kazanması için de bu transfere sıcak bakıldığı ifade edildi.
İsmail Yüksek, geçtiğimiz sezon Gölcük'te 27 maçta 8 gol atıp,1 asist yaptı.
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