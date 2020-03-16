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aksam.com.tr
  • 16 Mart 2020 Pazartesi 08:07
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 08:26

Fenerbahçe'de Isla sezon sonu takımdan ayrılıyor

Fenerbahçe'de Isla sezon sonu takımdan ayrılıyor

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Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Isla, sezon sonu takımdan ayrılıyor.

AKŞAM

Fenerbahçe'de bu sezon oynadığı futbolla hayal kırıklığı yaratan Isla, yeni sezonda takımda olmayacak. Sezon sonunda Fenerbahçe iel sözleşmesi bitecek olan 31 yaşındaki oyuncunun, Boca Juniors ile anlaştığı belirtildi.

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