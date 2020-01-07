Fenerbahçe'de isimler farklı transferde hedef aynı

EN YAKINI FALLETE
Frankfurt forması giyen Simon Fallete, Köln’e imza atmaya çok yakındı. Ancak son anda çıkan pürüzler nedeniyle transfer yattı. Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun şu anda tek talibi konumunda. Bu nedenle adaylar arasında transferi en olası isim, Gineli savunmacı. Frankfurt’ta bir türlü bekleneni veremeyen ve forma şansı bulamayan Fallete, Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istiyor. Yönetim, Rojo ve Juan Jesus konusunda ilerleme kaydedemezse, 27 yaşındaki savunmacıyı 6 aylığına kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.
GÖZDE İSİM JESUS
Juan Jesus'un adı daha önce de Türk takımlarıyla anılmıştı. İtalyan basını, Roma’nın Brezilyalı futbolcuyu ara transfer döneminde büyük ihtimalle göndereceğini yazdı. Jesus için Fiorentina ve Cagliari de devrede. Fenerbahçe’nin ise girişimlere çoktan başladığı, Roma’yı kiralama formülü ile ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. Luiz Gustavo’nun ise vatandaşıyla görüşerek Fenerbahçe ve İstanbul hakkında bilgi verip, gelmesi yönünde tavsiyelerde bulunduğu öne sürüldü.
EN PAHALISI ROJO
Arjantinli için kulübü Manchester United her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Maaşını Fenerbahçe ödediği sürece, kiralık olarak göndermeyi de kabul ettiler. Rojo’nun yarım sezonluk net kazancı yaklaşık 2 milyon Euro. Ancak 28 yaşındaki oyuncunun bundan fazlasını istemesi nedeniyle görüşmelerde ilerleme sağlanamadı. 3 aday içerisinde her iki bölgede de en verimli olan isim Rojo. Ersun Yanal’ın önceliği de Arjantinli futbolcu. Comolli, maaşı dışında ekstra bir ücret ödemeden bu işi bitirmek için pazarlıkları sürdürüyor.
(Fanatik)
Çin basını 30 yaşındaki Alan Carvalho’nun Fenerbahçe’ye gitme ihtimalinin çok güçlü olduğunu bildirdi. Tianhai Teknik Direktörü Xueyu Liu, kış kampında Alan’ın kendileriyle olmayacağını vurguladı.
Cim Bom’un 27 yaşındaki stoper için yaptığı 750 bin euroluk kiralama teklifi kabul edilmedi. Bunun üzerine Futbol A Takım İdari Direktörü Şükrü Hanedar, Çizme’ye giderek Sampdoria’ya 1 milyon euroluk yeni önerisini sundu.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, kulübün borç batağında olduğunu söyledi ve “Mayıs ayına kadar 700 milyon TL açığımız var. Ahmet Nur Çebi servetini satsa bu borcu ödeyemez” dedi.
Ataman: Larkin’in Türk olmasını geçen sene önerdim. Dünya Kupası’na yetişmedi ama Olimpiyat elemelerine yetişebilir. İyi ki konuya Cumhurbaşkanımız müdahil oldu.
İtalya’dan gelen haberlere göre Fenerbahçe, Ricardo Rodriguez için AC Milan’ı ikna etti. Yıldız futbolcu zorunlu satın alma opsiyonuyla Sarı-Lacivertli takıma kiralanacak.
TRABZONSPOR’DA yabancı problemi... Badou Ndiaye transferi sonrasında kadrosundaki yabancı oyuncu sayısı 14’e yükselen Karadeniz ekibi, yapılacak yabancı transferler için kadroda yer açmaya çalışıyor.
BREZİLYA’NIN önde gelen haber sitelerinden olan uol. com, dünyada takımlarından ayrılacak olan Brezilyalı futbolcuları açıkladı.