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aksam.com.tr
  • 07 Ocak 2020 Salı 07:48
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  • 07 Ocak 2020 Salı 07:48

Fenerbahçe'de isimler farklı transferde hedef aynı

Fenerbahçe'de isimler farklı transferde hedef aynı

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Marcos Rojo, Juan Jesus, Simone Fallete... 3 oyuncunun ortak özelliği, hem stoperde hem de sol bekte oynamaları. Yönetim, bu isimler arasından şartları kendilerine en uygun olanına Çubuklu formayı giydirmek için yoğun mesai yapıyor.

EN YAKINI FALLETE

Frankfurt forması giyen Simon Fallete, Köln’e imza atmaya çok yakındı. Ancak son anda çıkan pürüzler nedeniyle transfer yattı. Fenerbahçe, 27 yaşındaki oyuncunun şu anda tek talibi konumunda. Bu nedenle adaylar arasında transferi en olası isim, Gineli savunmacı. Frankfurt’ta bir türlü bekleneni veremeyen ve forma şansı bulamayan Fallete, Fenerbahçe’ye gelmeyi çok istiyor. Yönetim, Rojo ve Juan Jesus konusunda ilerleme kaydedemezse, 27 yaşındaki savunmacıyı 6 aylığına kiralık olarak kadroya katmayı planlıyor.

GÖZDE İSİM JESUS

Juan Jesus'un adı daha önce de Türk takımlarıyla anılmıştı. İtalyan basını, Roma’nın Brezilyalı futbolcuyu ara transfer döneminde büyük ihtimalle göndereceğini yazdı. Jesus için Fiorentina ve Cagliari de devrede. Fenerbahçe’nin ise girişimlere çoktan başladığı, Roma’yı kiralama formülü ile ikna etmeye çalıştığı kaydedildi. Luiz Gustavo’nun ise vatandaşıyla görüşerek Fenerbahçe ve İstanbul hakkında bilgi verip, gelmesi yönünde tavsiyelerde bulunduğu öne sürüldü.

EN PAHALISI ROJO

Arjantinli için kulübü Manchester United her türlü kolaylığı sağlamaya hazır. Maaşını Fenerbahçe ödediği sürece, kiralık olarak göndermeyi de kabul ettiler. Rojo’nun yarım sezonluk net kazancı yaklaşık 2 milyon Euro. Ancak 28 yaşındaki oyuncunun bundan fazlasını istemesi nedeniyle görüşmelerde ilerleme sağlanamadı. 3 aday içerisinde her iki bölgede de en verimli olan isim Rojo. Ersun Yanal’ın önceliği de Arjantinli futbolcu. Comolli, maaşı dışında ekstra bir ücret ödemeden bu işi bitirmek için pazarlıkları sürdürüyor.

(Fanatik)

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