Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu! İşte Miha Zajc'in yeni adresi

TM Dijital Haber Merkezi

Geçtiğimiz sezon devre arasında büyük umutlarla transfer edilen ve bonservisine 3,5 milyon Euro ödenen Miha Zajc için her ne kadar Rus takımları devreye girse de 25 yaşındaki futbolcunun İtalya’ya geri döneceği öğrenildi.

ZAJC İTALYA'YA GERİ DÖNÜYOR

Fenerbahçe’de toplamda çıktığı 14 maçta sadece 2 gol atan ve kendisinden beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Slovenyalı orta saha için Bologna, Udinese, Genoa gibi kulüplerin devrede olduğu belirtilirken, Zajc’ın şartların oluşması halinde Bologna’ya daha sıcak baktığı kaydedildi. 21 kez milli takım forması giyen futbolcuya Serie A’da kötü günler geçiren 3 takımın kurtarıcı gözüyle bakması dikkatlerden kaçmazken oyuncunun menajeri Gasper Freyer’in şimdiden görüşmelere başladığı ifade edildi.

Fenerbahçe Zajc’ı şu şekilde KAP’a bildirmişti

24 yaşındaki Sloven oyuncu Miha Zajc, 4.5 sezon boyunca sarı lacivertli forma ile mücadele edecek. Oyuncumuz Miha Zajc'e Fenerbahçe'ye hoş geldin diyor, 'Çubuklu' ile birlikte nice başarılar diliyoruz. Ayrıca, bu transfer kapsamında kulübümüz Salih Uçan üzerindeki haklarından vazgeçerek, Empoli ile Salih Uçan'ın anlaşmasına müsaade etmiştir."