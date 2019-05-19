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  3. Fenerbahçe'de ilk ayrılık! 2 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! 2 yıllığına anlaştı

Fenerbahçe'de ilk ayrılık! 2 yıllığına anlaştı

SÖZLEŞMESİ sezon sonunda bitecek olan İspanyol golcü Roberto Soldado’nun ülkesinin takımlarından Getafe ile anlaştığı belirtildi.

As gazetesinde çıkan habere göre Soldado’nun La Liga ekiplerinden Getafe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. 33 yaşındaki santrafor, Fenerbahçe’de bu sezon 24 maçta forma giyip 7 gol atarken, 4 de asist yapmayı başardı. Bu arada Kanarya Andre Ayew’in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını Swansea’ye bildirdi.

(Star)

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