Fenerbahçe'de ilk ayrılık! 2 yıllığına anlaştı

As gazetesinde çıkan habere göre Soldado’nun La Liga ekiplerinden Getafe ile 2 yıllık anlaşma sağladığı belirtildi. 33 yaşındaki santrafor, Fenerbahçe’de bu sezon 24 maçta forma giyip 7 gol atarken, 4 de asist yapmayı başardı. Bu arada Kanarya Andre Ayew’in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını Swansea’ye bildirdi.

(Star)