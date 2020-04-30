Fenerbahçe'de ilk 11'e yeni sezonda 5 yeni isim

Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen dönemde çalışmalarını evlerinde sürdüren Fenerbahçeli futbolcular, 4 mayısta Samandıra'da toplanacak. Can Barti Tesisleri'nde 4-17 mayıs tarihleri arasında sosyal mesafe kuralı göz önünde bulundurularak yapılacak çalışmalar sonrası Topuk Yaylası'na gidip kampa girecekler. Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından henüz yeni hocasını da belirleyemeyen sarı-lacivertli ekipte çalışmalar bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız, antrenör Volkan Demirel ile takım kaptanı Emre Belözoğlu tarafından yönetilecek. Samandıra ve sonrasında Topuk Yaylası'nda yapılacak çalışmalara genç oyunculara da şans verilecekken Volkan Demirel ile Emre Belözoğlu birebir ilgilenip yeni sezon için ellerinden geleni yapacak.
İLK 11'E YENİ SEZONDA 5 YENİ İSİM
Sarı-lacivertli ekipte ligin geri kalan zamanının hesaplarını yanı sıra gelecek sezonun planlanmasına da başlandı. Başkan Ali Koç, takımın yeni patronunu netleştirmek için mesai harcarken antrenör Volkan Demirel ile takım kaptanı Emre Belözoğlu, genç oyuncuları himayelerine alarak tecrübelerini aktaracak. Sezonun geri kalan bölümünde genç oyunculardan Ömer Faruk Beyaz ve Ferdi Kadıoğlu'na mücadelelerde şans verilip takıma adaptasyonları sağlanacak. Ayrıca Miha Zajc'ın daha fazla oynaması isteniyor. Kiralık olarak gönderilen Berke Özer ile Barış Alıcı da yeni sezonda takımda düşünülen isimler arasında. Zajc için yeni sezonda takımın oyun kurgusu açısından daha fazla sorumluluk verileceği bildirilirken Barış için bir şans daha tanınacak. Yönetiminden çalışmalar ile ilgili tam destek alan Volkan-Emre ikilisi evlerde yapılan idmanlarda olduğu gibi Samandıra ve Topuk Yaylası'ndaki idmanlarda özellikle bu isimlerin üzerlerinde durup büyük çaba sarf edecekler.
İNDİRİM İÇİN FUTBOLCULAR ARANMADI
Yeni sezon çalışmaları için henüz teknik direktör açıklamayan Fenerbahçe Yönetimi, şu ana kadar indirim için hiç bir futbolcuyu da aramadı. Gustavo, Dirar, Kruse, Rodrigues, Vedat, Serdar ve Tolgay gibi yüksek maaş alan futbolcuların ücretlerinde indirim yapılması konusunda yönetimin şu ana kadar koronavirüs salgını sebebiyle verilen arada bu işi gündeme getirmedi.
TFF, ligleri şartların oluşması durumunda 5 Haziran'da seyircisiz oynatmayı planlıyor. Hafta içerisinde de karşılaşmalar yapılacak.
Galatasaray'ın yıldızlarından Sofiane Feghouli, Kadıköy'de 20 yıl sonra gelen tarihi zaferi anlattı. Geçen sezon Başakşehir'e attığı golle şampiyonluğu getirdi. Bu yıl da yükselen formuyla Aslan'ın kilit isimlerinden oldu. Cezayirli yıldız, ezeli rakibe karşı deplasmanda ulaştıkları galibiyetin hikayesini paylaştı.
Fenerbahçe'nin efsane kaptanı Alpaslan Eratlı da AKŞAM sohbetlerinde yerini aldı: “Bir Galatasaray derbisi için 3 gün önceden kamptaydık. Bana çok benzeyen kardeşim, gece geldi, arabayı alıp gitti. Teknik ekip de onu, benimle karıştırmış. Kadro dışı kaldım. Derbide oynayamadım. Yanlış istihbarat kurbanı oldum.”
Başarılı eski hakemlerden Kadir Tozlu'nun oğlu Uğurcan Tozlu AKŞAM'a konuştu: “2017 yılında terfi bekliyordum. Ben bunu hak ettiğimi düşünüyorum. Ama babam Merkez Hakem Kurulu Yönetimi'nde olduğu sürece beni terfi ettirmeyeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Ben de hakemliği bırakmak zorunda kaldım.”
Beşiktaş'ta transfer harekatı başlıyor. Gelecek sezon hücum futbolu oynatacağını belirten teknik direktör Sergen Yalçın, bu doğrultuda oyunu dikine oynayan, süratli ve kreatif özellikleri bulunan oyuncuların alınmasını istedi. İlk gündeme gelen isimler ise Gökhan Töre, Yasin Öztekin, Serdar Gürler oldu.
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan sessizliğini bozdu ve çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı futbolu kendisine yakıştıramadığını söylerken emeklilikle ilgili olarak, "İnsanlar istiyorlar diye futbolu bırakmak istemiyorum. Bırakmaya henüz hazır değilim. Yaşıtlarım hâlâ oynuyorlar." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın, hedefleri hakkında konuştu. Gelecek sezonki bütçeyi açıklayan siyah-beyazlıların teknik patronu, kalıcı başarılar yakalamak istediğini belirtti. Yalçın, bütçeyle ilgili olarak, "İçinde bulunduğumuz olanaklar, maddi değeri yüksek bir takım kurmamızı engelliyor. 2-3 yıl önce Beşiktaş takımının bütçesi 90 milyon euroydu. Önümüzdeki sene bu rakam maksimum 30 milyon euro civarında olacak." ifadelerini kullandı.