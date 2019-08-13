Fenerbahçe'de ideal değil zoraki 11

Oynadığı hazırlık maçlarında beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, yeni sezona sayılı günler kala 11 konusunda sıkıntılar yaşıyor. Beklenen transferlerin henüz yapılmaması özellikle savunma ve orta alanda teknik heyeti kara kara düşündürüyor.
Ligin ilk haftasında Gazişehir'i konuk edecek olan sarı lacivertliler, bu karşılaşmaya zoraki bir kadroyla çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal, takımla 1 hafta çalışacak olan Zanka'yı stoperde oynatacak.
Tecrübeli hoca, Danimarkalı'ya partner olarak ise hazırlık maçlarında stoperde oynattığı Jailson'a görev verecek. Kariyerinde ön liberodan sonra ilk kez savunmaya geçen Brezilyalı futbolcu dışında sol bekte ise Dirar olacak. Sakatlığı bulunan Hasan Ali'nin yokluğunda Faslı yıldız, alışık olmadığı bu bölgede oynayacak. Orta sahada ise yük Emre Belözoğlu'nda olacak. 39 yaşındaki futbolcu, son oynanan Sivas maçında olduğu gibi merkezde Ozan ile görev yapacak.
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İstanbul’da yarın yapılacak Liverpool-Chelsea maçı için 50 bin İngiliz Türkiye’ye geliyor. Maçın şehir ekonomisine katkısı 100 milyon euro.
4-1'lik Fiorentina yenilgisi sonrası İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ile görüşen Fatih Terim, ön libero transferi için gaza basmalarını istedi.
29 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşıldı. Kiralama teklifine sıcak bakan Schalke ise sözleşmeye mecburi satın alma opsiyonu koydurmak istiyor. Lens transferinde benzer yolu izleyen Siyah-Beyazlılar, Hollandalı oyuncunun kötü performansından dolayı bu öneriye temkinli bakıyor.
Monaco, Sevilla’nın forveti Ben Yedder’le anlaşma sağladı. Fransızlar bu gelişme üzerine tecrübeli forvete gidiş izni verdi. 33 yaşındaki futbolcu yarın veya perşembe günü Galatasaray için İstanbul’da olacak.
Beklenen transferlerin yapılmaması teknik heyetin işini zorlaştırdı. Tecrübeli hoca, savunma kurgusunda farklı isimleri oynatacak. Orta sahada ise yük 39'luk Emre Belözoğlu'nda olacak.
Aleksandar Kolarov’da umutlar iyice azalırken, Lazio ile Durmisi için kiralık olarak anlaşmaya varıldı. Danimarkalı sol bekin de gelmeye niyeti var. 2-3 güne Kolarov bitmezse Riza Durmusi Fenerbahçe’ye katılacak.
Telegraph, Trabzonspor’un teklifini reddeden Daniel Sturridge için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu yazdı. Habere göre Sarı-Lacivertliler, tecrübeli futbolcuya 9 milyon sterlinlik bir sözleşme teklifinde bulundu.