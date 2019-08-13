Fenerbahçe'de ideal değil zoraki 11

Beklenen transferlerin yapılmaması teknik heyetin işini zorlaştırdı. Tecrübeli hoca, savunma kurgusunda farklı isimleri oynatacak. Orta sahada ise yük 39'luk Emre Belözoğlu'nda olacak.

Oynadığı hazırlık maçlarında beklentilerin altında kalan Fenerbahçe, yeni sezona sayılı günler kala 11 konusunda sıkıntılar yaşıyor. Beklenen transferlerin henüz yapılmaması özellikle savunma ve orta alanda teknik heyeti kara kara düşündürüyor.

Ligin ilk haftasında Gazişehir'i konuk edecek olan sarı lacivertliler, bu karşılaşmaya zoraki bir kadroyla çıkacak. Teknik direktör Ersun Yanal, takımla 1 hafta çalışacak olan Zanka'yı stoperde oynatacak.

Tecrübeli hoca, Danimarkalı'ya partner olarak ise hazırlık maçlarında stoperde oynattığı Jailson'a görev verecek. Kariyerinde ön liberodan sonra ilk kez savunmaya geçen Brezilyalı futbolcu dışında sol bekte ise Dirar olacak. Sakatlığı bulunan Hasan Ali'nin yokluğunda Faslı yıldız, alışık olmadığı bu bölgede oynayacak. Orta sahada ise yük Emre Belözoğlu'nda olacak. 39 yaşındaki futbolcu, son oynanan Sivas maçında olduğu gibi merkezde Ozan ile görev yapacak.

(Fotomaç)