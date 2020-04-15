Fenerbahçe'de huzur ve birliktelik şart koşuldu

2020-21 sezonunda mutlaka şampiyonluğu kazanmak zorunda olan Fenerbahçe'de çalışmalar şimdiden başladı. Yola çıkılmadan önce ilk olarak 'Samandıra' konusunun üzerinde durulması gerektiği vurgulandı.
Buna göre; gelecek sezon futbolun yönetiminde söz sahibi olacak Emre Belözoğlu'nun bu konuya çok önem verdiği bildirildi. 2000'lerin ilk döneminde Samandıra'da yakalanan birlik-beraberlik vurgusunun yeniden tesislere gelmesi gerektiği kaydedildi.
Özellikle Damien Comolli'nin sportif direktör olduğu dönemde Samandıra'da ciddi bir sıkıntı yaşandığı aktarıldı. Bu konuda hem Volkan Ballı hem de geçmiş dönemde forma giymiş Tuncay Şanlı, Kemal Aslan, Semih Şentürk gibi tecrübeli isimlerin görüşlerine başvuruldu.
Futbolculuğu döneminde eve bile çıkmadan Samandıra'da yaşayan Tuncay Şanlı en büyük örnek olarak gösterildi. Şu anda altyapıda görev yapan Kemal Aslan ve sarı-lacivertli kulübün altyapısında yetişen Semih Şentürk, başta gençler olmak üzere herkesin tesislerde daha çok vakit geçirmesi ve ortak bir payda da buluşması gerektiği savunuldu.
Emre Belözoğlu ayrıca 'Samandıra' hedefi doğrultusunda Volkan Demirel'in de çok önemli bir isim olduğunu düşünüyor.
(Milliyet)
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