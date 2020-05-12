Fenerbahçe'de hocalık için evlat kriteri

Fenerbahçe'de yeni teknik heyetin seçiminde maddi konular kadar camiaya olan yakınlık da önem taşıyor. Sarı-lacivertlilerde bir adım öne çıkan Erol Bulut'un başta Mehmet Yozgatlı olmak üzere Kadıköy'ü, taraftarları ve mevcut antrenör ekibini çok iyi tanıması uyum açısından büyük artı olarak görülüyor, bu durum olumlu bulunuyor.

Fenerbahçe’de yeni sezon için teknik direktör arayışlarında Erol Bulut ve teknik ekibi her anlamda ön plana çıkıyor. Son yönetim kurulu toplantısında da Bulut’un teknik patronluğa geçmesinin avantajları sıralanırken; maddi avantajların yanında yedek kulübesine de dikkat çekildi.

Milliyet'in haberine göre; 45 yaşındaki Erol Bulut’un beraber çalıştığı ekibinin hem başarısı hem de Fenerbahçe’ye olan yakınlığı masaya yatırıldı. Bulut başta olmak üzere Mehmet Yozgatlı gibi isimlerin camiayı ve taraftarları çok iyi tanıdığı kaydedildi. Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor dönemlerinde başta yapılan maliyetsiz ama başarılı transferler, Erol Bulut’un yardımcılarıyla kurduğu iletişim ve Mehmet Yozgatlı’nın Fenerbahçe geçmişi olumlu detaylar oldu.

Tıpkı Erol Bulut gibi maaş ve bütçe konusunda da yardımcı ekibin rahatlık sağlayacağı vurgulandı. Ayrıca teknik kadroda yer alan Volkan Demirel’le beraber yeni sezonda katılması beklenen Mehmet Aurelio’nun da Erol Bulut ve ekibiyle uyum konusunda sıkıntı yaşamayacağı biliniyor.

Üç şampiyonluk

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe’de 4 sezon forma giyen ve 3 şampiyonluk kazanan Erol Bulut’un yardımcısı Mehmet Yozgatlı aynı zamanda Emre Belözoğlu, Volkan Demirel ile Aurelio’nun eski takım arkadaşı.

Yozgatlı, Almanca ve İngilizce bilmesiyle de dikkat çekiyor. 41 yaşındaki antrenör aynı zamanda çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı.

Mehmet Yozgatlı ile beraber Erol Bulut’un ekibinde antrenörler Özgür Zengin, Zeki Coşkuner, Murat Yüksel ve kaleci antrenörü Murat Erdeğer bulunuyor.

Uyumlu ekip

Erol Bulut’un son 2 sezonda Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor’la yakaladığı başarılı görüntüde teknik heyetinin uyumu ve iletişimi dikkat çekiyor.

Özellikle galibiyetler sonrası soyunma odasında gelenekselleşen ‘3 puan pozu’ buna bir örnek. Maç içerisinde teknik heyetin sürekli diyalog halinde bulunması ve antrenörlerin yaş olarak birbirlerine yakın olmalarının getirdiği arkadaşlık ortamı da diğer detaylar.

Eski dostlar buluşuyor

Sarı-lacivertli takımda gözler Erol Bulut ve ekibine dönerken; önemli bir detay dikkat çekiyor. Bulut’un yardımcı antrenörü Mehmet Yozgatlı, şu anda kulüpte yer alan Volkan Demirel ve gelecek sezon görev alması planlanan Mehmet Aurelio ile beraber 2003-07 yılları arasında Fenerbahçe’de oynadı.

Yozgatlı aynı zamanda sportif direktörlüğe geçecek olan Emre Belözoğlu’nun da Galatasaray ve A Milli Takım’dan takım arkadaşı. Yine Erol Bulut’un bir diğer yardımcısı Özgür Zengin de 2002’de Volkan Demirel’le Kartalspor’da çalışmıştı. Bununla beraber Erol Bulut ve diğer ekibi de Fenerbahçe’nin şu anda mevcut antrenörleriyle sarı-lacivertli camianın içinden tanışıyor.