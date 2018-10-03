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Fenerbahçe'de hoca bilmecesi

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Taraftarlar Ersun Yanal’ı isterken, yönetimin büyük bir kısmı sezon başında takımdan gönderilen Aykut Kocaman’a daha sıcak. Sportif Direktör Comolli ise yabancı bir teknik adamın getirilmesini istiyor.

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HEM ligde hem Avrupa’da zor günler geçiren Fenerbahçe’de Teknik Direktör Phillip Cocu’yla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılı- yor. Fenerbahçe’nin Spartak Trnava ve Medipol Başakşehir maçlarına da Cocu çıkacak. Ardından milli aranın gelmesiyle birlikte Hollandalı teknik adamla yollar ayrılacak. Sarı-Lacivertli Yönetim Başakşehir maçı sonrası milli takım arasına yeni bir teknik direktör ile girmek istiyor. Cocu’nun menajeri Rob Janssen İstanbul’a davet edildi. Deneyimli çalıştırıcının sözleş- mesinin feshi konusunda gerekli gö- rüşmelerin yapılması bekleniyor.

COMOLLİ SIKI ÇALIŞIYOR

Sarı-Lacivertli idareciler bir diğer taraftan Cocu sonrası dönem için çalışmalara da devam ediyor. Taraftarlar Ersun Yanal’ı isterken, yönetimin büyük bir kısmı ise sezon başında takımdan gönderilen Aykut Kocaman’a daha sıcak. Sportif Direktör Comolli ise yabancı bir hocanın takımın ba- şına getirilmesi fikrini orta sürüyor. Fransız spor adamın bu konuda yaptığı çalışmaları Başkan Ali Koç’a ilettiği belirtildi. Yeni Teknik Direktör konusunda son kararı ise Başkan Ali Koç’un vereceği belirtildi. 

Yanal’dan anlamlı açıklama 

ERSUN Yanal, F.Bahçe iddialarıyla ilgili konuştu. Yanal, “Kulübümüzün içinde bulunduğu böylesine hassas bir süreçte tarafımdan hiçbir açıklamam olmamıştır, olmayacaktır” dedi. Yanal’ın yaptığı açıklamada F.Bahçe’den söz ederken, “Kulübümüzün” ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

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