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aksam.com.tr
  • 17 Kasım 2020 Salı 09:38
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Fenerbahçe'de herkes Serhat Ahmetoğlu'nu konuşuyor

Fenerbahçe'de herkes Serhat Ahmetoğlu'nu konuşuyor

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Fanatik

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz gün Fatih Karagümrük ile karşılaştığı hazırlık maçında göz dolduran genç kanat oyuncusu Serhat Ahmetoğlu, bir anda tüm dikkatleri üzerine topladı.

18 yaşındaki futbolcu sağ bekte görev aldı, önce güzel bir gole imza attı ardından Kemal Ademi’ye şık bir asist yaptı. Bir anda gözlerin çevrildiği yıldız adayı, 11 yaşından beri Sarı-Lacivertlilerin altyapısında yer alıyor.

ASIL MEVKİSİ KANATLAR AMA EROL BULUT SAĞ BEKTE DENEDİ

Serhat normalde hücumda iki kanatta da oynayan bir oyuncu ancak Erol Bulut, yakından takip ettiği öğrencisini son derece çevik olması ve mücadeleci tarzı nedeniyle sağ bekte denedi ve ilk maçta çok iyi bir sonuç aldı.

Bulut, çok beğendiği Serhat Ahmetoğlu’nu sezon başında gelen kiralık tekliflerine rağmen gelişimini yakından takip etmek için göndermedi.

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