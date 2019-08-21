Fenerbahçe'de hedef yeniden Shkodran Mustafi

SPOR GÜNDEMİ

Falcao 23 gün önce imzaladı Falcao 23 gün önce imzaladı Kolombiya basını; Falcao ile 29 Temmuz’da anlaşma sağlandığını, birtakım problemlerden dolayı da transferin açıklanamadığı duyurdu. Basına sızan fotoğraf ise süreyi uzatan bir başka etken.

Biz oynatalım siz satın Biz oynatalım siz satın Bu sezon 1 dakika bile şans bulamayan Cenk için Başkan Orman, “Bize kiraya verin, oynatalım, değer kazansın” önerisini yaptı. Görüşmeler olumlu ilerliyor.

Falcao'nun yedeği Rusya'da bulundu Falcao'nun yedeği Rusya'da bulundu ASLAN’IN, Rus ekibi Samara’nın 22’lik forveti Sobolev’i izlediği öğrenildi.

Terim'in Falcao planı belli oldu! Konya maçında... Terim'in Falcao planı belli oldu! Konya maçında... Her konuda anlaşma sağlanan ve Monaco'nun bırakması beklenen Kolombiyalı forvet Falcao cumaya kadar İstanbul'da olursa Konyaspor maçında kısa bir süre de olsa forma giyecek.

Monaco, Islam Slimani transferini bitirdi Monaco, Islam Slimani transferini bitirdi Monaco, Islam Slimani transferini resmen açıkladı.

Medel sabırsız Medel sabırsız Şilili futbolcusu Medel hakkında Universidad Catolica Başkanı Juan Tagle’den çarpıcı açıklamalar geldi.