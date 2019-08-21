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aksam.com.tr
  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:45
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  • 21 Ağustos 2019 Çarşamba 08:47

Fenerbahçe'de hedef yeniden Shkodran Mustafi

Fenerbahçe'de hedef yeniden Shkodran Mustafi

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Fenerbahçe yönetiminin gündemine aldığı son ismin Arsenal'de gözden düşen ve teknik direktör Unai Emery'nin planları arasında yer almayan Shkodran Mustafi olduğu öğrenildi.

Uzun lig maratonunda sakatlık ve ceza gibi ihtimalleri de göz önünde bulundurarak sıkıntı yaşamak istemeyen teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi stoper arayışını sürdürüyor.

Fenerbahçe yönetiminin gündemine aldığı son ismin Arsenal'de gözden düşen ve teknik direktör Unai Emery'nin planları arasında yer almayan Shkodran Mustafi olduğu öğrenildi. 

Arsenal menajeri Unai Emery'nin kendine takım bul dediği Mustafi'nin Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.

Arsenal ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Mustafi, geçtiğimiz sezon 40 maçta oynadı ve 3 gol attı. 

(Star)

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