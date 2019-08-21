Fenerbahçe'de hedef yeniden Shkodran Mustafi

Uzun lig maratonunda sakatlık ve ceza gibi ihtimalleri de göz önünde bulundurarak sıkıntı yaşamak istemeyen teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda Fenerbahçe yönetimi stoper arayışını sürdürüyor.
Fenerbahçe yönetiminin gündemine aldığı son ismin Arsenal'de gözden düşen ve teknik direktör Unai Emery'nin planları arasında yer almayan Shkodran Mustafi olduğu öğrenildi.
Arsenal menajeri Unai Emery'nin kendine takım bul dediği Mustafi'nin Fenerbahçe'ye yeşil ışık yaktığı belirtiliyor.
Arsenal ile 2021'e dek sözleşmesi bulunan Mustafi, geçtiğimiz sezon 40 maçta oynadı ve 3 gol attı.
(Star)
Kolombiya basını; Falcao ile 29 Temmuz’da anlaşma sağlandığını, birtakım problemlerden dolayı da transferin açıklanamadığı duyurdu. Basına sızan fotoğraf ise süreyi uzatan bir başka etken.
Bu sezon 1 dakika bile şans bulamayan Cenk için Başkan Orman, “Bize kiraya verin, oynatalım, değer kazansın” önerisini yaptı. Görüşmeler olumlu ilerliyor.
ASLAN’IN, Rus ekibi Samara’nın 22’lik forveti Sobolev’i izlediği öğrenildi.
Her konuda anlaşma sağlanan ve Monaco'nun bırakması beklenen Kolombiyalı forvet Falcao cumaya kadar İstanbul'da olursa Konyaspor maçında kısa bir süre de olsa forma giyecek.
Monaco, Islam Slimani transferini resmen açıkladı.
Şilili futbolcusu Medel hakkında Universidad Catolica Başkanı Juan Tagle’den çarpıcı açıklamalar geldi.
Fenerbahçe yönetiminin gündemine aldığı son ismin Arsenal'de gözden düşen ve teknik direktör Unai Emery'nin planları arasında yer almayan Shkodran Mustafi olduğu öğrenildi.