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30 Mayıs 2019 Perşembe 12:50 | Son Güncelleme: 30 Mayıs 2019 Perşembe 12:50

Fenerbahçe'de hedef Oumar Niasse

Fenerbahçe'de hedef Oumar Niasse

Fenerbahçe, talip olduğu Oumar Niasse için Everton'ın vereceği kararı bekliyor. Sarı lacivertliler, uygun şartların oluşması halinde golcü futbolcuyu kadrosuna katacak.

Fenerbahçe’nin Oumar Niasse ısrarı sürüyor.

Sportif Direktör Damien Comolli, Senegalli futbolcunun transferi için bir buçuk aydır Everton yetkilileriyle görüşüyor.

Devre arası transfer döneminde Cardiff’e kiralanan Niasse için seçenekler değerlendiriliyor.

Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesinin son yılına giren deneyimli santrforu uygun bir bedelle takıma katmayı amaçlıyor.

Türkiye’ye dönmeye sıcak bakan 29 yaşındaki golcü futbolcu ise kulübünün vereceği karar bekliyor.

Akhisarspor'da da oynamıştı

Senegalli santrfor, Akhisarspor’daki başarılı döneminin ardından 2014 yılında 5.5 milyon euro'ya Lokomotif Moskova’ya transfer olmuştu.

Rusya'da 42 maçta 19 kez ağları sarsan ve 14 gol pası veren Niasse, yılın futbolcusu seçilmişti.

İki sezon Lokomotif Moskova forması giyen Oumar Niasse, 18 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'a transfer olmuştu.

(TRT Spor)

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