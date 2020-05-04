Fenerbahçe'de hedef Gökhan Gönül! 1 yıllık sözleşme...

Fenerbahçe gündemini son zamanlarda Beşiktaş forması giyen eski oyuncuları Gökhan Gönül ve Caner Erkin meşgul ediyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı-lacivertliler iki oyuncu için de kararını verdi, rotasını belirledi. Caner gündemden çıkarılırken ilk hedef 35 yaşındaki Gökhan Gönül'ü kadroya katmak olacak.
BEŞİKTAŞ KIRILMAYACAK!
Sözleşmesi sezon sonu bitecek olmasına rağmen sarı-lacivertli yönetimin, Beşiktaş'la ilişkilerini bozmama adına transfer dönemi başlayana kadar Gökhan'la görüşme yapmayacağı belirtildi. Gelecek sezon sportif direktör olacak Emre Belözoğlu'nun takımda görmek istediği milli oyuncunun yıllık 1 milyon Euro civarında bir maliyetinin bulunduğu, 1 yıllık sözleşme önerileceği bildirildi.
F.BAHÇE SAHAYA İNİYOR
KORONAVIRÜS salgını nedeniyle evlerinde idman yapan sarı-lacivertli futbolcular, bugün Samandıra'da gruplar halinde çalışacak. Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. İdmanını tamamlayan yerini yeni gruba bırakacak.
(Fanatik)
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