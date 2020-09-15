Fenerbahçe'de hedef bir forvet bir de kanat

Sabah

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından ortaya atılan iddiaların boş olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin transferde "adım adım" hareket ettiği ve oyuncu gönderdikçe alma yöntemini izlediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'in Lazio'ya satılmasının ardından ortaya atılan iddiaların boş olduğu ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin transferde "adım adım" hareket ettiği ve oyuncu gönderdikçe alma yöntemini izlediği öğrenildi.

Önceki gece Tisserand'ı İstanbul'a getiren F.Bahçe'nin şimdiki hedefi santrfor. Ancak söylendiği gibi iki değil, tek takviye yapılacak.

Cavani'nin gündem dışı olduğu santrfor çalışmalarında Ze Luis isminin de hayli zor olduğu bildirildi. Mandzukic ve Samatta isimleri gündemde ancak somut bir gelişme yok. Kesin olan bir şey var ki o da santrfor transferinin bu hafta içi kesin olarak tamamlanacak olması. Vedat'ın ardından ayrılacak bir başka isim ise Jailson olacak.

JAİLSON GİTTİ, HEDEF DOĞUKAN

Pazartesi günü yapılan idmana katılmayan Jailson, 5 milyon Euro'ya Çin'e giderken satışın kârından Brezilyalı yıldızın eski kulübü Gremio'ya yüzde 20 pay ödenecek. Bu da 200 bin Euro civarında bir para anlamı taşıyor. Bu transferle eli rahatlayacak yönetim santrfor dışında bir kanat takviyesi yapacak. Bu ismin son dakika pürüz yaşanmazsa Antalyaspor forması giyen Doğukan Sinik olması bekleniyor. Transfere son noktayı koymak için takas görüşmeleri sürüyor.

4 YILLIK İMZA 1.5 MİLYON MAAŞ

Fenerbahçe için önceki gece geç saatlerde İstanbul'a gelen Marcel Tisserand için kulübü Wolfsburg'a 2 milyon Euro bonservis ödenecek. 4 yıllık imza atacak 27 yaşındaki Demokratik Kongolü stoper, yıllık 1.5 milyon Euro maaş alacak. Sarılacivertliler bu transferle birlikte stoper arayışlarına da son vermiş durumda.

Fenerbahçe'nin gönderilecekler listesinin başında bulunan Mathias Zanka ve Michael Frey, teknik direktör Erol Bulut'un gözüne girmeyi başardı. 2-1 kazanılan Çaykur Rize maçına ilk 11'de başlayan iki oyuncunun performansı genç hocayı mutlu etti. Hatasız oynayan Zanka'yı karşılaşma sonrası özel olarak tebrik eden Bulut'un, Frey'e "Sonlara doğru yorulsan da sana verdiğimiz görevi harfiyen yerine getirdin" dediği belirtildi. Bulut'un her iki oyuncunun alternatif olarak takımda kalmasına sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.